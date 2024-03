La Lazio sarà ceduta? A sgombrare il campo dalle voci che circolano da qualche tempo su una vendita della società biancoceleste ci ha pensato il numero uno, il presidente Claudio Lotito. Il senatore, nel corso di un’intervista al Messaggero in cui ha trattato diversi temi d’attualità per la Lazio, tra cui il cambio tecnico sulla panchina con l’arrivo di Tudor, ha smentito seccamente l’ipotesi di una possibile vendita della società.

“Non ho dato nessun mandato ad un gruppo di advisor per la ricerca di acquirenti che possano dare un aiuto né rilevare il club. Tutto falso, invenzioni allo stato puro. Non vendo”, ha spiegato il presidente biancoceleste. Intanto nel pomeriggio di oggi è atteso a Formello Igor Tudor: secondo quanto raccolto da TMW, infatti, è confermata per oggi il suo primo allenamento, col tecnico che ha già firmato un contratto fino al 30 giugno del 2025.