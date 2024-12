Home | L’attore italiano investito da una moto pirata: portato in ospedale

L’attore italiano investito da una moto pirata: portato in ospedale. Grande spavento dopo l’incidente avvenuto lo scorso venerdì sera poco fuori dallo storico teatro Olimpico di Roma. Al termine dello spettacolo di cui era protagonista il noto artista è stato travolto e abbandonato su strada da un motociclista poco fuori la struttura. Dopo l’impatto, l’uomo è stato trasportato in ospedale dove ha dovuto ha ricevuto le cure necessarie. Cosa è successo e come sta ora.(Continua a leggere dopo la foto…)

L’attore italiano coinvolto in un incidente

Investito e lasciato sul ciglio della strada da una moto pirata. È stato questo l’inizio della disavventura su strada vissuta in prima persona dal famoso attore italiano Massimo Lopez la sera di venerdì 29 novembre. La vicenda ha destato grande preoccupazione tra i fan e il pubblico che sono venuti ora a conoscenza dell’accaduto.

Da quanto riporta il “Corriere della sera”, l’attore 72enne si trovava vicino a piazza Gentile da Fabriano, la zona lungotevere Flaminio che ospita il Teatro Olimpico di Roma. Dopo essere andato in scena, insieme al collega e attore comico Tullio Solenghi, Lopez di sarebbe diretto all’uscita finendo per essere improvvisamente colpito da un centauro. (Continua a leggere dopo la foto…)

Massimo Lopez investito a Roma

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma la notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, suscitando grande apprensione nel mondo dello spettacolo. Da quando riporta l’articolo del “Corriere”, Massimo Lopez stava camminando con alcuni colleghi e amici al termine della pièce teatrale, forse per continuare la serata altrove o per un’ultima chiacchierata prima di ritirarsi a casa. Tuttavia, la passeggiata è stata bruscamente interrotta da un inaspettato e spaventoso incidente.

