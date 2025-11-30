L’Atalanta c’è e la vince bene, la Fiorentina sempre più nel dramma

L’Atalanta rompe il digiuno e conquista la prima vittoria in Serie A con Andrea Palladino alla guida. Decidono il tiro-cross di Kossounou al 41’ e il tap-in di Lookman al 52’, con i bergamaschi che tornano a sorridere dopo tre sconfitte consecutive. La Fiorentina resta fanalino di coda con soli 6 punti, mentre la Dea sale a 16.

Dopo il tris in Europa contro l’Eintracht, Palladino centra anche il primo successo in campionato, proprio contro la sua ex squadra. La gara alla New Balance Arena parte con un botta e risposta tra portieri in grande forma: Carnesecchi salva prima su Kean e poi su Piccoli, mentre De Gea risponde presente su Kossounou, Scamacca e De Ketelaere. L’ex United è decisivo anche al 27’ su Zappacosta.

Il gol che sblocca il match arriva al 41’: un tiro-cross di Kossounou sorprende De Gea e porta l’Atalanta sull’1-0. All’intervallo, dunque, la Dea mantiene il vantaggio nonostante una Fiorentina pericolosa ma imprecisa.

Nella ripresa il raddoppio arriva subito: al 51’ Lookman sfrutta la respinta di De Gea su colpo di testa di De Ketelaere e firma il 2-0 definitivo. I bergamaschi insistono, ma de Roon si scontra ancora con De Gea.

La Fiorentina prova a reagire con Kean, che colpisce un palo, e si dimostra ancora una volta il giocatore più vivo della sua squadra, senza però riuscire a riaprire la partita. Alla fine, la vittoria mostra un’Atalanta in ripresa in cui si comincia a vedere la mano di Palladino, mentre per la Fiorentina la crisi resta profonda e la classifica drammatica.

