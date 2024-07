La storia surreale di Anna, vittima della folle burocrazia italiana

Quella che stiamo per raccontare è una storia triste che sembra non trovare mai pace. Ci troviamo a Canonica d’Adda, in provincia di Bergamo. La sorella di Anna Avogardo, Benedetta, è morta nel 2022 a soli 40 anni, lasciando una bambina di due anni e mezzo. Da allora, la famiglia Avogadro cerca di chiudere il contratto telefonico di Benedetta con Fastweb. Ma l’azienda fa una richiesta assurda

Il dolore dopo due anni

“L’avevo sentita al mattino, nel pomeriggio mi dissero che non c’era più”, ricorda la mamma di Benedetta Avogadro morta il 15 novembre del 2022 a soli 40 anni. Un dolore immenso per la sua famiglia, che ora – a quasi due anni di distanza – è costretta a fare i conti con una richiesta inspiegabile da parte di Fastweb, la compagnia telefonica con cui Benedetta aveva un contratto. La sorella Anna ha provato svariate volte a chiudere il contratto per la casa di Treviglio, ma l’azienda insiste affinché sia proprio Benedetta a firmare la chiusura dell’utenza.

