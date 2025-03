Alla Lazio non riesce il sorpasso: una buona Udinese blocca i biancazzurri sul pareggio

La Lazio non va oltre l’1-1 contro l’Udinese nel posticipo della 28ª giornata di Serie A. I biancocelesti salgono a 51 punti, ma falliscono il sorpasso ai danni della Juventus, che resta quarta con 52. L’Udinese guadagna un punto prezioso, portandosi a quota 40 e consolidando la sua posizione a metà classifica, a 4 punti dal Milan.

La sfida si accende fin dai primi minuti. Al 4’, l’Udinese sfiora il vantaggio con una deviazione di tacco di Lucca che termina di poco fuori. La Lazio prende il controllo del match e attacca con Isaksen, il più ispirato tra i biancocelesti. Ma sono i friulani a sbloccare il risultato: al 22’ un’azione ben costruita porta Thauvin a insaccare da pochi passi lo 0-1 dopo una conclusione sporca di Lucca.

Gli uomini di Baroni reagiscono con carattere e trovano il pareggio al 32’: Vecino serve Romagnoli sul secondo palo e il difensore non sbaglia, firmando l’1-1. Prima dell’intervallo, l’Udinese si rende ancora pericolosa con Lucca, che con una bella girata sfiora il palo.

Secondo tempo: Lazio in pressione, ma Provedel evita il peggio

Nella ripresa la Lazio prova ad alzare i ritmi, pressando alto e costringendo l’Udinese a difendersi nella propria metà campo. I friulani faticano a ripartire, ma i biancocelesti non riescono a creare occasioni nitide. Nelle file della squadra bianconera impressiona positivamente la prova di un sempre più sorprendente Solet.

I biancocelesti, che hanno giocato e vinto una partita difficile in Europa League, cominciano ad accusare la stanchezza. E nel finale rischiano grosso in un paio di occasioni: tra il 76’ e il 77’ servono due grandi interventi di Provedel per neutralizzare una punizione di Zemura e un colpo di testa di Atta.

Nonostante i cambi, la squadra di Marco Baroni non trova lo spunto vincente e il match si chiude sull’1-1. Un risultato che rallenta la corsa della Lazio alla qualificazione in Champions, mentre l’Udinese può ritenersi soddisfatta per il punto conquistato e per la bella prestazione dell’Olimpico.

