Kyrgios colleziona disastri in campo e si sfoga su Sinner: "Una presa in giro"

Nick Kyrgios ormai gioca… ma solo con le parole. A Washington, torneo che ha vinto due volte, l’australiano è tornato in pompa magna per poi uscire in punta di badile: ritiro immediato dal singolare per un “piccolo problema al ginocchio”. Piccolo quanto il Grand Canyon, evidentemente.

Poi ha provato a salvare la gita americana col doppio insieme all’amico Monfils, ma anche lì il campo ha parlato: sconfitta lampo (6-2, 6-2) contro Roger-Vasselin e Nys, durata dell’incontro? Meno di un’ora, giusto il tempo di scaldare i muscoli e raffreddare l’umore. Monfils ha cercato di sdrammatizzare con un “Ci hanno fatto a pezzi”, ma Kyrgios ha rincarato: “Colpa mia, ero su una gamba sola. E Gael mi urlava contro”. Un doppio flop, insomma.

Ma Nick, si sa, quando non trova il campo, trova una tastiera. E così ha tirato fuori dal cassetto l’artiglieria social, sparando stavolta su Jannik Sinner. Il pretesto? Il ritorno nel team azzurro di Umberto Ferrara, preparatore atletico.

Kyrgios, che non perde occasione per insinuazioni a tema doping, ha postato su X: “Sfortunatamente non siamo su Tennis Centel”, riferimento all’account satirico che parodizza le follie del circuito.

Poi ha pensato bene di aggiungere un altro tweet: “È tornato con lo stesso dottore (non è un medico ndr). Signore e signori, siamo stati presi in giro”. Ovviamente condito da emoji ironiche, perché il sarcasmo è l’unico colpo che Nick riesce ancora a piazzare con precisione.

Ora resta da capire se Kyrgios riuscirà almeno a presentarsi a New York. Al momento è iscritto allo US Open grazie al ranking protetto, ma con un ginocchio che fa più notizia delle sue partite, anche questo è tutto da vedere.

Ha un mese per cercare di rimettersi in piedi – letteralmente – e magari sfidare proprio Sinner a Flushing Meadows. In quel caso, le faccine ironiche potrebbero sparire di colpo. Anche perché, tra un ritiro e l’altro, l’unica vera domanda è: tornerà mai il Kyrgios tennista o ci resterà solo quello influencer a intermittenza?

