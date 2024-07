Kiwior all’Inter può diventare realtà. Il difensore centrale polacco, passato a gennaio 2023 dallo Spezia all’Arsenal per ben 19,5 milioni, è il nuovo obiettivo di calciomercato dei nerazzurri per rafforzare la difesa orfana per qualche mese di Buchanan e con un Acerbi dalla carta d’identità sempre più matura.

Classe 2000, mancino, Jakub Kiwior gioca prevalentemente da braccetto sinistro in una difesa a tre ma volendo può anche essere utilizzato come perno centrale. Un sostituto ideale quindi per Bastoni ma anche per Acerbi e Carlos Augusto che così tornerebbe a fare il vice Dimarco come quinto a sinistra nel 3-5-2 di Inzaghi, stante l’assenza di Buchanan.

Secondo SportMediaset il 24enne ha aperto al ritorno in Italia: resta da convincere tuttavia il club inglese sulla formula del trasferimento. La dirigenza nerazzurra lavora a un prestito oneroso con diritto di riscatto, opzione che per il momento i Gunners non contemplano, dando del giocatore una valutazione prossima ai 25 milioni di euro (per Transfermarkt ne vale 30). Contatti in corso, si attendono aggiornamenti a breve.