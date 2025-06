Kimi Antonelli, dopo tanti timori… ecco com’è andato l’esame di maturità

Chi lo ha visto in pista sa bene che Andrea Kimi Antonelli è la più rosea promessa del vivaio Mercedes e della Formula 1 in generale: classe 2006, piedi ben piantati sui pedali e testa che resta leggera anche quando la pressione aumenta. A ogni curva regala lampi di velocità, ma a Casalecchio di Reno ha dimostrato di saper andare forte anche sui banchi di scuola.

Pochi giorni dopo aver festeggiato il primo podio in F1, Antonelli si è preso un altro trofeo speciale: il diploma di maturità. Lo ha comunicato lui stesso con una storia su Instagram, sorridente, alloro in testa e un messaggio che non lascia dubbi: “Promosso!!!“.

Un traguardo raggiunto all’ITCS Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, dove ha completato gli studi superiori senza mai togliere il piede dall’acceleratore della sua carriera da fenomeno. Nelle scorse settimane, “Kimi” era parso più preoccupato per l’esame che per le sfide da affrontare nei Gran Premi.

Ora, però, il giovanissimo pilota italiano può finalmente rilassarsi. Archiviati libri e interrogazioni, Kimi può tornare a concentrarsi sulla sua carriera di pilota e sui circuiti da affrontare per continuare a stupire in Formula 1. E stavolta lo farà da diplomato, non solo da grande virtuoso dei motori.

