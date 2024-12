Un anno decisamente difficile per la principessa Kate, la quale ha dovuto lottare contro un cancro. Nonostante abbia concluso la chemioterapia a Settembre, la Middleton non è ancora tornata completamente “alla normalità”. In queste ore un suo amico ha fatto una rivelazione sconvolgente che ha lasciato tutti senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Kate e il cancro, la triste rivelazione di un amico: come sta

In queste ore è saltata fuori una nuova indiscrezione su Kate Middleton. A parlare sarebbe stato un caro amico della 42enne, citato da People. La fonte, come ripreso da Fanpage, ha detto: “In questo momento è concentrata su se stessa e sulla sua famiglia, giustamente”, aggiungendo che la principessa “non è ancora tornata alla normalità”. Poi un’altra fonte sempre vicina alla principessa ha aggiunto: “Deve rimettersi in carreggiata. E lo farà se le lasceranno il tempo di far fronte alla situazione. Non tornerà al lavoro come prima ancora per molto tempo”. La principessa Kate ha trascorso gran parte del 2024 lontana dai riflettori poiché ha scelto di dare priorità alle cure e alla convalescenza.

