Home | Juventus, ancora guai per Tudor: chi è in forse per lo “spareggio Champions” con la Lazio

Uno “spareggione” tira l’altro, e la Juventus arriva all’appuntamento con la Lazio con il reparto infermeria ancora pieno. Dopo l’1-1 sudato al Dall’Ara contro il Bologna, la corsa alla Champions League riparte sabato sera dallo stadio Olimpico, ma alla Continassa i segnali, dal punto di vista della salute di alcuni giocatori, non sono incoraggianti.

Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese che avrebbe dovuto rappresentare l’arma in più nella volata finale, continua ad accusare dolore al tendine d’Achille, tormentato da un’infiammazione che lo ha già tenuto fuori contro Parma, Monza e Bologna. Le sue condizioni non migliorano, e il tecnico Igor Tudor, pur non avendo perso del tutto la speranza, sa che il recupero resta un’ipotesi remota.

L’emergenza in casa bianconera non si limita a Koopmeiners. Anche Federico Gatti, reduce da una frattura alla gamba, è in forte dubbio. Con ogni probabilità, Tudor sarà costretto a ridisegnare la formazione con gli uomini contati: fuori Cambiaso, anche lui ai box, e ancora squalificato Yildiz, fermato per due giornate dopo la gomitata a Bianco nella gara contro il Monza.

Una magra consolazione arriva dall’attacco: Dusan Vlahovic dovrebbe essere regolarmente tra i convocati, dopo aver superato i fastidi fisici degli ultimi giorni. Ma all’Olimpico servirà ben più di un recupero parziale: alla Juve serve un colpo d’orgoglio. O rischia davvero che la qualificazione in Champion, oggi probabile, si allontani pericolosamente.

Leggi anche: