Juventus-Roma: statistiche, precedenti e quote aggiornate

Sabato alle 20:45, presso l’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena uno degli incontri più attesi della stagione di Serie A: Juventus contro Roma. L’evento sarà diretto da Simone Sozza, arbitro che conosce molto bene entrambe le squadre, dato il suo coinvolgimento in numerosi precedenti sia con i bianconeri sia con i giallorossi. La partita promette tensione e spettacolo, con un’attenzione particolare alle statistiche e ai numeri che caratterizzano le recenti prestazioni delle due formazioni sotto la direzione di questo arbitro.

Analisi dettagliata sul rendimento di Juventus e Roma con l’arbitro Sozza

L’assegnazione di Simone Sozza come direttore di gara per Juventus-Roma non è una novità, anzi, le due squadre hanno già avuto modo di confrontarsi sotto la sua direzione in passato, in particolare nella stagione 2023/24. Nell’ultimo incrocio, il risultato fu di 1-0 in favore della Juventus, grazie a una rete di Rabiot nella ripresa. I precedenti tra la Juventus e Sozza in campionato sono 8, di cui 6 giocati allo Stadium. Il bilancio è il seguente:

3 vittorie per la Juventus (2 in casa)

(2 in casa) 3 pareggi (2 in casa)

2 sconfitte (1 allo Stadium)

Per quanto riguarda la Roma, invece, Sozza ha arbitrato ben 15 partite dei giallorossi in Serie A, di cui 11 in trasferta. Il bilancio comprende:

8 vittorie della Roma (5 in trasferta)

(5 in trasferta) 3 pareggi (2 fuori casa)

4 sconfitte (tutte in trasferta)

Curiosamente, l’ultimo successo della Roma con Sozza risale al derby capitolino vinto per 1-0 in trasferta, mentre il più recente KO è arrivato contro l’Atalanta a Bergamo.

Forma recente e precedenti tra le squadre nello Stadium

L’analisi dei precedenti tra Juventus e Roma allo Stadium sotto la direzione di Sozza mette in luce una leggera prevalenza bianconera. Le partite disputate sotto la sua direzione, infatti, si sono spesso rivelate equilibrate, con risultati che spaziano dalla vittoria di misura fino a pareggi combattuti. Tra i dati più significativi:

Juventus a segno in 6 delle 8 partite arbitrate da Sozza

a segno in 6 delle 8 partite arbitrate da Sozza Roma capace di conquistare 5 successi in trasferta con Sozza

capace di conquistare 5 successi in trasferta con Sozza Il numero di gol complessivi segnati nei precedenti tra Sozza e queste squadre testimonia partite spesso combattute: 8 gol fatti dalla Juventus (6 in casa), 9 subiti (6 in casa); 25 gol fatti dalla Roma (16 in trasferta), 18 subiti (16 in trasferta)

Questi dati sottolineano una certa tendenza a partite aperte e combattute, senza risultati scontati.

Quote principali disponibili per Juventus-Roma

L’attenzione degli operatori di scommesse si concentra su diversi mercati principali per Juventus-Roma. Le quote classiche come esito finale, Under/Over e Doppia Chance sono quelle maggiormente osservate dai tifosi e dagli appassionati. In generale, le quote tendono a riflettere il leggero vantaggio della Juventus giocando in casa, ma anche la pericolosità della Roma in trasferta non è sottovalutata dai bookmaker.

La quota per la vittoria della Juventus allo Stadium si attesta spesso tra 2.00 e 2.30

allo si attesta spesso tra 2.00 e 2.30 Il pareggio viene valutato attorno a 3.20-3.40

La vittoria della Roma in trasferta è quotata tra 3.50 e 4.00

I mercati Under/Over 2.5 gol e Goal/No Goal risultano anch’essi molto equilibrati, segno che le aspettative sono di una partita aperta, ma non necessariamente ricca di reti.

Curiosità numeriche e tendenze sotto la direzione di Sozza

Alcune curiosità statistiche emergono dal rendimento di Sozza come arbitro in Serie A:

Ha diretto 68 partite nel massimo campionato italiano

31 vittorie per le squadre di casa, 16 pareggi, 21 successi esterni

Nel campionato in corso, 7 partite arbitrate: 2 vittorie interne, 3 pareggi, 2 vittorie esterne

Ha assegnato 3 rigori (tutti a favore delle squadre di casa)

Ben 5 espulsioni comminate in 7 partite arbitrate quest’anno, di cui 2 nell’ultimo derby romano

Questi numeri suggeriscono una certa severità nella gestione disciplinare da parte di Sozza e una leggera tendenza a favorire la squadra di casa per quanto riguarda i calci di rigore.

In conclusione, la sfida tra Juventus e Roma rappresenta non solo un appuntamento di cartello in Serie A, ma anche un interessante confronto tra statistiche e numeri significativi sotto la direzione di Sozza. Con precedenti equilibrati e quote che rispecchiano l’incertezza dell’incontro, la partita si preannuncia ricca di spunti per appassionati e osservatori del calcio italiano.