Juventus, ecco perché tutti dicono “no” alla Vecchia Signora: un progetto indecifrabile

La Juventus oggi somiglia a una bella donna non abituata ai rifiuti. Una società che, nonostante la sua storia gloriosa, incassa due “no” pesanti: prima Antonio Conte, poi Gian Piero Gasperini. Non è più tempo di innamoramenti facili: Napoli e Roma hanno idee più chiare, e l’Inter vola in Champions. A Torino invece regna la confusione.

#Giuntoli in un anno ha cacciato uno tra gli allenatori più vincenti della storia della #Juventus dopo averlo boicottato per 6 mesi. Ha dilapidato il tesoretto NextGen, ha preso un allenatore mediocre, ha fatto un mercato disastroso, ha cacciato i senatori.

Qualcuno aveva già… pic.twitter.com/p3kiUiuFSp — Daniele De Felice (@DanieleBibo) May 29, 2025

Dopo il ribaltone dirigenziale, Cristiano Giuntoli è stato messo da parte. E con lui anche Igor Tudor, che aveva risollevato una squadra allo sbando e portato a casa la Champions. Senza magie, ma con buon senso e una certa juventinità che oggi pare un pregio dimenticato. Se resterà, sarà solo una seconda scelta. Il club lo ha delegittimato pubblicamente. Non è il contesto ideale per una rifondazione. (continua dopo la foto)

La storia insegna. Dopo il crollo del 1976, fu scelto Trapattoni, giovane e affamato. Poi toccò a Lippi nel 1994, dopo anni senza successi veri. Infine Conte nel 2011, dopo Calciopoli e il baratro. Tre epoche, tre rifondazioni, tre uomini giusti nel momento giusto. Oggi al timone c’è Damien Comolli, con Chiellini al fianco. Curriculum importante, ma un futuro nebuloso.

I “no” di Conte e Gasperini sono figli di un progetto indecifrabile. Così gli allenatori cercati hanno scelto squadre e proprietà che offrono un’identità chiara, mentre nel club bianconero regna l’incertezza. E dire di no alla Juve, oggi, non è più così difficile. Sfumato Conte, è arrivato il rifiuto di Gasperini: peccato, perché una Juve in stile Atalanta, aggressiva e verticale, sarebbe stata una novità elettrizzante.

Certo, Giuntoli ha sbagliato. Tra il prezzo folle per Kelly, l’investimento pesante su Nico Gonzales e la svendita di Huijsen e Soulé, gli errori pesano. Ma dargli tutta la colpa per il fallimento di Thiago Motta o Koopmeiners sarebbe ipocrita. Dodici mesi fa, tutti pensavano che si trattasse di un buon progetto.

Ora, mentre l’Inter si gioca la finale di Champions, la Juventus annaspa fra tentativi di rifondazione e rifiuti dolorosi. Per ripartite servono idee chiare, conti sostenibili e obiettivi concreti. Come obiettivi sul campo si parla di Tonali ed Ederson, Osimhen e David. Ma la verità è che serve una linea, e serve subito. E in questo momento, invece, manca anche l’allenatore. (continua dopo la foto)

Se Tudor dev’essere confermato, lo si dica chiaramente. Se invece si cerca altro, che arrivi prima del Mondiale per club. E si abbia il coraggio di chiedere scusa a chi ha tenuto in piedi la baracca. Ma chi scegliere? Il fatto che le prime scelte fossero Conte e Gasperini, due Mister con impostazioni completamente differenti, è un altro indice di scarsa chiarezza.

Le opzioni rimaste riflettono due possibilità. Gli 2emergenti” sono un salto nel vuoto, anche se possono intrigare: Fabregas, De Zerbi, Farioli. Oppure ci sono allenatori più rodati, che magari non scatenano la fantasia dei tifosi ma garantiscono una certa solidità: Pioli e Mancini i due nomi più gettonati. Il sogno, però, è un ex giocatore con un grande curriculum: Zinedine Zidane, un nome che potrebbe restituire entusiasmo all’ambiente

La Juventus non può permettersi di aspettare e nemmeno di sbagliare ancora. Il tentativo di fare uno sgarbo all’Inter ingaggiando Simone Inzaghi può davvero essere una soluzione? In ogni caso, sembra un’idea molto difficile da realizzare. Ma ora, con il Mondiale per Club alle porte, è arrivato il tempo delle risposte. La Juve è già in ritardo, e deve dimenticare i “no”. E anche in fretta.

Leggi anche: