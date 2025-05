Terremoto alla Juventus: ennesimo colpo di scena, cosa sta succedendo

Sono giorni frenetici alla Juventus, con continui ribaltamenti e clamorosi colpi di scena. Da quando John Elkann ha deciso di occuparsi personalmente della ristrutturazione del club, le novità si susseguono in modo frenetico e niente sembra più sicuro. A tutto ciò si aggiungono le incertezze riguardo alle decisioni che prenderà Antonio Conte.

Ma nell’attesa di conoscere la scelta del Mister leccese, arriva un vero e proprio terremoto: Cristiano Giuntoli è pronto a lasciare la Juventus, o do forse, meglio, la Juventus è pronta a fare a meno di lui. Questa volta non si tratta di voci o indiscrezioni: la risoluzione anticipata del contratto è imminente e sarà ufficializzata nelle prossime ore.

La decisione è stata presa dai vertici societari, con John Elkann in prima linea nella ridefinizione dell’organigramma tecnico del club. Arrivato a Torino nell’estate del 2023, dopo lo scudetto vinto a Napoli, Giuntoli aveva firmato un contratto quinquennale e il club aveva puntato molto su di lui. Ma le aspettative sono andate deluse.

A due stagioni dal suo insediamento, il bilancio è amaro: scelte di mercato poco incisive, una squadra incapace di ritrovare identità e competitività, e il naufragio del progetto legato a Thiago Motta, su cui il dirigente aveva puntato forte. (continua dopo la foto)

La Juventus, reduce da una stagione deludente, ha deciso di cambiare rotta, e in questo nuovo corso Giuntoli non rientra più nei piani. L’ex Napoli non è riuscito a lasciare un’impronta duratura, e il suo operato non ha convinto né i tifosi né la dirigenza, sempre più decisa a rilanciare il club con nuove figure e nuove idee.

Nonostante le recenti smentite da parte dell’entourage bianconero, la rottura era nell’aria. Ora si sta lavorando alle modalità dell’addio, che dovrà essere comunicato in forma congiunta e possibilmente diplomatica. Con l’uscita di scena di Giuntoli, si apre un nuovo capitolo nella complessa ricostruzione della Vecchia Signora, ancora alla ricerca dell’identità perduta.

