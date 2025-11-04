Juventus, per David clamoroso addio a Gennaio? Il piano di Spalletti

Juventus, sembrava il colpo più promettente del mercato estivo, e invece Jonathan David si è trasformato in un caso. L’attaccante canadese, arrivato a Torino con grandi aspettative, è finito nel mirino della critica per i gol sbagliati e le prestazioni sotto tono. Le voci di un possibile addio a gennaio sono diventate sempre più insistenti, ma con l’arrivo di Luciano Spalletti la situazione potrebbe cambiare.

Il tecnico toscano, al contrario della dirigenza che iniziava a perdere fiducia, vuole rilanciare David. L’ex Ct della Nazionale convinto che l’ex Lille abbia ancora la possibilità di inserirsi nel contesto bianconero e che, schierato in un contesto tattico più chiaro, possa tornare a essere decisivo.

Il problema, finora, è stato infatti anche di collocazione in campo: Luciano Spalletti sta cercando il modo di valorizzarlo senza sacrificare Dusan Vlahovic, che è rimasto alla Continassa nonostante le continue voci di mercato estive. (continua dopo la foto)

Spalletti considera Vlahovic il riferimento offensivo della sua Juventus: lo si è visto chiaramente a Cremona, dove il tecnico ha disegnato una squadra capace di sfruttare le verticalizzazioni in profondità per il serbo. Eppure, l’idea di un turnover scientifico tra i due attaccanti prende corpo. Ma fra le idee del tecnico c’è anche un modulo che permetta loro di giocare insieme.

David – che ha sempre avuto una media realizzativa molto alta non solo in Francia e in Nazionale, ma anche in Champions League – è meno duttile di Openda ma più adatto a un gioco rapido e letale sotto porta. Per questo potrebbe trovare spazio come alternativa di lusso o come partner del serbo nel 3-5-2.

Juventus, il piano di Spalletti per Jonathan David

Il canadese paga una serie di prestazioni in cui è parso irriconoscibile, ma anche il contesto: finché la Juve non riuscirà a mettere i suoi attaccanti nelle condizioni di segnare con continuità, sarà difficile giudicarlo davvero. Spalletti, in ogni caso, lo ha blindato: vuole lavorarci sopra, dargli fiducia e capire se può diventare uno dei perni del futuro bianconero.

Intanto, la società ragiona su un altro fronte: Vlahovic potrebbe rinnovare il contratto, segnale che la Juventus ha deciso di puntare ancora forte su di lui. Le sirene inglesi restano sullo sfondo, ma il serbo avrebbe manifestato la volontà di restare.

Tutto dipenderà dai risultati dei prossimi mesi, ma la volontà di di Spalletti per ora è quella di rilanciare il forte attaccante canadese: il progetto del nuovo tecnico bianconero passa da un fronte offensivo in cui David e Vlahovic possano coesistere – non come alternative l’uno dell’altro, ma come una vera coppia d’attacco in grado di garantire i gol che sino a qui sono mancati.

