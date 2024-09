Juventus-Napoli Antonio Conte ha parlato oggi in previsione del big match di sabato alle 18 all’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta. “La Juve parte da un altro livello, ma c’è voglia di rivalsa e servono punti”, ha detto il tecnico salentino oggi in conferenza stampa. “Col mercato che è finito così tardi, c’è una fase di assestamento – ha aggiunto -. Stiamo cercando tutti la quadra ma c’è anche la necessità di vedere buone prove e fare punti perché questi valgono a fine anno”.

“Alcuni nuovi sono arrivati da pochi giorni e devi fronteggiare poi tre partite con chi è partito”, ha continuato il tecnico del Napoli. “Stiamo tutti lavorando sodo per trovare la giusta quadra, chi ha tempo non aspetti tempo, ogni partita vale tre punti. Mi aspetto di dare continuità e di crescere, sotto tanti punti di vista, non fermarci a pensare cosa è stata l’ultima partita e non illuderci perché ogni santa partita per noi è un test”, ha aggiunto.

“Ogni gara è un esame. Lo è stato a Cagliari per alcuni aspetti, temperamentali, su un campo difficile a livello ambientale. A volte può essere un esame a livello tattico, ambientale, di temperamento”, ha proseguito il tecnico azzurro. “Dobbiamo affrontarlo con la massima serietà al di là di chi c’è di fronte”. “Non penso che una squadra come la Juve possa accontentarsi di arrivare terza a distanza siderale dall’Inter e noi non possiamo pensare di finire 20 punti dietro loro, il Milan e 40 dall’Inter”, ha concluso.