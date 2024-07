Juventus Koopmeiners, c’è la prima offerta ufficiale. La Juventus ha deciso di passare all’azione per il centrocampista olandese richiesto da Thiago Motta come priorità assoluta. Il direttore sportivo Giuntoli è pienamente consapevole della situazione e sta lavorando per accontentare Motta. Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Giuntoli ha presentato all’Atalanta un’offerta ufficiale di 45 milioni di euro, ma al momento non è giunta risposta da Bergamo, anche se l’esito positivo appare incerto. La famiglia Percassi, proprietaria dell’Atalanta, chiede 60 milioni per cedere Koopmeiners, il quale è una figura chiave nel progetto di Gasperini.

Nonostante il persistente pressing della Juventus, la dirigenza dell’Atalanta si mostra irremovibile: la cessione di Koopmeiners non è mai stata contemplata e l’amministratore delegato Luca Percassi ha ribadito questa posizione recentemente. È un segnale chiaro per la Juventus, che sta giocando duro in trattativa. Se vogliono Koopmeiners, dovranno soddisfare le richieste economiche dell’Atalanta, che si trovano ora in una fase di braccio di ferro.

Il contratto di Koopmeiners con l’Atalanta scade il 30 giugno 2027 e attualmente guadagna circa 1,5 milioni di euro all’anno. L’accordo tra il team dell’olandese e Giuntoli è stato raggiunto: un contratto quinquennale con uno stipendio di 4,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus.