Juventus, Elkann rassicura tutti: “Mai pensato di lasciare”

È stato un intervento deciso quello di John Elkann all’assemblea degli azionisti della Juventus, riunita oggi all’Allianz Stadium. Il presidente di Exor, holding che controlla il club bianconero, ha ribadito il pieno sostegno alla società e al nuovo corso tecnico e dirigenziale: “Rimaniamo pienamente impegnati nei confronti della Juventus e siamo orgogliosi di esserne l’azionista di controllo da oltre un secolo”.

Me contro Tether



Per la prima volta entra nel cda della Juventus un uomo della società di crypto. Ma la vera sfida riguarda lo scontro fra le visioni opposte di Elkann e Ardoino: prudenza o espansione?https://t.co/2kQAWAa6NY — Lettera43 (@Lettera43) November 7, 2025

Elkann ha sottolineato la volontà di coniugare “risultati sportivi solidi con disciplina finanziaria“, sostenendo il lavoro del nuovo consiglio di amministrazione e del management. “Siamo e siamo sempre stati aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e la nostra passione per il club”, ha aggiunto.

Durante l’assemblea, il presidente Gianluca Ferrero ha voluto rendere omaggio all’amministratore delegato uscente Maurizio Scanavino, arrivato al termine del suo mandato: “Lo ringrazio per il lavoro svolto con dedizione e passione durante anni turbolenti. Siamo convinti che siano state messe basi solide per il futuro del club”.

Scanavino ha salutato la platea con parole di gratitudine: “Sono molto orgoglioso di aver dato il mio contributo nel percorso di sostenibilità e competitività che era all’origine del mio mandato. Abbiamo creato buone basi per il futuro e per futuri successi. Grazie di cuore a tutti, ci vediamo allo stadio”.

Ferrero ha poi aggiunto: “Questi anni sono stati difficili e duri, ma questo lavoro è servito per mettere basi durature”.

L’assemblea ha approvato con il 99,98% dei voti favorevoli il bilancio al 30 giugno 2025, che registra una perdita di 58,1 milioni di euro, un netto miglioramento rispetto all’esercizio precedente, chiuso con un passivo di 199,2 milioni.

Un segnale incoraggiante per una società che, dopo anni di turbolenze, punta a ritrovare stabilità economica e competitività sportiva sotto la guida di Elkann e del nuovo management.

Leggi anche: