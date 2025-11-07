La Fiorentina ha scelto l’allenatore: contratto di otto mesi con opzione

La Fiorentina vive forse la crisi peggiore della sua storia contemporanea, con l’ultimo posto in classifica, lo spogliatoio in subbuglio e, come se non bastasse, una sconfitta beffa in Conference League con il Mainz. Ora però, dopo l’esonero di Pioli, si intravede un po’ di luce: il club ha scelto il nuovo allenatore.

🗣Ciccio #Graziani: «In questo momento il problema della #Fiorentina è soprattutto un problema mentale. Però io confido sempre in una cosa: quando una squadra ha dei valori, prima o poi questi valori devono obbligatoriamente venire fuori». pic.twitter.com/AnRKzGCezV — Radio Sportiva (@RadioSportiva) November 7, 2025

Ora è ufficiale: Paolo Vanoli è il nuovo Mister della Fiorentina. L’annuncio è arrivato con una nota pubblicata sul sito del club, che ha confermato la firma del tecnico su un contratto di otto mesi, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

Il nuovo tecnico viola, nato a Varese nel 1972, prende il posto di Stefano Pioli, esonerato all’inizio della settimana dopo un avvio di stagione deludente che ha portato la squadra all’ultimo posto in classifica. Nella gara di Conference League contro il Mainz, la panchina era stata affidata temporaneamente al tecnico della Primavera, Daniele Galloppa.

Vanoli dirigerà già oggi il suo primo allenamento al Viola Park, in vista della delicata trasferta di Genova, dove domenica la Fiorentina affronterà il Genoa in uno scontro diretto per la salvezza.

Nel comunicato ufficiale, la società ha ricordato le tappe principali della carriera di Vanoli: “Ha allenato le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia e il Torino”.

Per Vanoli si tratta di un ritorno a Firenze: da calciatore, infatti, ha indossato la maglia viola dal 2000 al 2002. Ora, ventitré anni dopo, torna per guidare la squadra in una delle fasi più delicate della sua storia.

Leggi anche: