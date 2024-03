Juventus ancora con Allegri fino al 2025? La risposta a stretto giro è arrivata dal diretto interessato, commentando con i giornalisti in conferenza stampa l’ammissione dei bianconeri al Mondiale per club e la prossima partita di campionato con il Genoa. I Bianconeri si trovano ora nella posizione di non poter più permettersi di perdere punti. Nell’incontro contro il Genoa, che si terrà nel lunch match della 29ª giornata, è fondamentale per loro ritornare alla vittoria. Negli ultimi sette incontri, i bianconeri hanno ottenuto solamente una vittoria, e al ritorno contro il Genoa a Marassi si sono fermati sul pareggio 1-1.

Ora, con il Milan davanti e il Bologna alle calcagna, la squadra di Massimiliano Allegri ha urgente bisogno di riacquistare slancio. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha commentato: “Abbiamo svolto una settimana di allenamento positiva, consapevoli della situazione in cui ci troviamo. Tutti abbiamo lavorato sodo qui a Continassa perché siamo consapevoli dell’importanza di questa partita. Purtroppo abbiamo perso Milik, che ha avuto un piccolo problema venerdì e continua a risentirne: tornerà dopo la pausa. Tuttavia, Perin, De Sciglio e Rabiot sono tutti disponibili. Quindi, è importante guardare comunque avanti con ottimismo”.