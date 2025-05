Jasmine Paolini vola al Foro Italico: vince un match ostico e raggiunge per la prima volta i quarti a Roma

Jasmine Paolini c’è! Dopo un inizio complicato, anche a causa della tensione provocata dal desiderio di ben figurare davanti al pubblico di casa, l’azzurra si aggiudica un match complicato contro una giocatrice ostica come la Ostapenko. All’inizio la tennista lettone aveva preso il sopravvento sull’azzurra, riuscendo a scappare sul 4-2 a suo favore.

Ma Jasmine è una lottatrice e, nel game che poteva portarle via il primo set, ha messo in campo la sua proverbiale grinta e l’intelligenza tattica che, proprio oggi, Adriano Panatta ha esaltato in un’intervista. Esaltata dal sostegno del pubblico, Paolini annulla due palle break sul suo turno di servizio, si porta sul 3-4 e lì prende il comando delle operazioni togliendo la battuta alla sua avversaria.

Sul 5-5 la tennista toscana è brava ad annullare un’altra palla break: è lo snodo decisivo della prima frazione, perché sul 6-5 a suo favore Jasmine approfitta di un passaggio a vuoto di Ostapenko, che infila tre doppi falli, strappa la battuta all’avversaria e chiude il set sul 7-5.

Nel secondo set Paolini gioca più libera, la tensione dell’inizio di partita si scioglie e Jasmine si porta rapidamente sul 3-0. Dopo un ottimo inizio, favorito anche dalle indecisioni dell’azzurra, Ostapenko comincia a sbagliare e perde la misura dei colpi. Intanto Paolini può finalmente contare sul servizio, che nel primo set l’aveva un po’ abbandonata.

Da lì in poi si procede rispettando i turni di battuta fino al 5-2. L’azzurra gioca un game intelligente in risposta, costringendo l’avversaria a giocare e a doversi guadagnare ogni punto. Ostapenko, che è una tennista che tira tutti i colpi ma spesso va fuori giri, commette un paio di errori di troppo.

Arriva così il break decisivo per Jasmine, che porta a casa il match con un convincente 7-5 6-2. Per la tennista toscana si tratta di una vittoria importante, che le permette di approdare ai quarti di finale degli Internazionali per la prima volta in carriera. Ora l’aspetta un’altra battaglia con la Schnaider, tennista solida e tignosa. Ma la Jasmine vista in questi giorni può arrivare lontano.

