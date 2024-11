Home | Jannik Sinner in semifinale alle ATP Finals! Decisivo il set vinto da De Minaur con Fritz

Jannik Sinner, il nostro numero uno al mondo, è ufficialmente qualificato alle semifinali delle ATP Finals di Torino. L’altoatesino è stato “promosso” ancor prima di scendere in campo per l’ultima partita del girone. A garantirgli il passaggio è stato l’esito della partita tra Taylor Fritz e Alex De Minaur: l’australiano ha vinto il primo set contro l’americano con un punteggio di 7-5, un risultato che, per calcoli matematici, consente a Sinner di avanzare nel torneo.

Sinner affronterà questa sera il russo Daniil Medvedev alle 20.30 nella terza e ultima sfida del girone Nastase. Anche in caso di sconfitta per 0-2, l’azzurro terminerebbe comunque in seconda posizione nel girone, conquistando così il diritto di proseguire nella competizione.

Leggi anche: