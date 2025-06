C’era chi guardava ogni scambio della finale del Roland Garros con il fiato sospeso per la rivalità sportiva tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Ma c’era anche chi, tra un rovescio e una volée, ha notato un altro dettaglio non trascurabile: in tribuna, tra gli sguardi attenti del pubblico, ce n’era uno che sembrava seguire Sinner con particolare intensità. E da lì il gossip ha preso il volo.

Jannik Sinner e la vita privata sotto i riflettori

Jannik Sinner è uno dei talenti più promettenti del tennis mondiale, noto per la sua concentrazione feroce sul campo e per un atteggiamento sempre composto, anche sotto pressione. Nonostante la sua riservatezza, la curiosità dei fan sulla sua vita sentimentale non si è mai spenta. Dopo la fine della relazione con la collega Anna Kalinskaya, ogni minimo dettaglio è passato al setaccio. Le sue storie d’amore – vere o presunte – finiscono spesso al centro dell’attenzione, malgrado lui abbia più volte ribadito: “Preferisco parlare solo del mio tennis”. Ma quando si è numero uno del ranking ATP, anche un semplice sguardo può far partire le speculazioni.

Laila Hasanovic: la modella al centro dell’attenzione

Il nome Laila Hasanovic è balzato all’onore delle cronache rosa proprio grazie a quella finale al Roland Garros 2025. Bellissima, sguardo magnetico, la modella di Copenaghen era tra il pubblico mentre Sinner lottava sul campo contro lo spagnolo Alcaraz. Le telecamere l’hanno inquadrata più volte, ma a colpire davvero è stata la connessione evidente tra lei e il tennista italiano. I due si sono scambiati sguardi che non sono sfuggiti all’occhio attento dei fan, alimentando sospetti su una possibile liaison. Inoltre ci sarebbero altre prove della frequentazione.

