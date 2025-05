Italia, un altro omicidio nella notte: muore ragazzo di 26 anni

Tragedia nella notte a Bergamo, dove un giovane di 26 anni è stato ferito mortalmente in una violenta aggressione avvenuta in strada, su via Ghirardelli, vicino allo stadio. Poco dopo l’una, i residenti hanno allertato i soccorsi. I medici del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato invano di salvargli la vita. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato aggredito a pochi metri da un gruppo di persone che si trovavano in zona. La dinamica è ancora poco chiara, ma tutto lascia pensare a una colluttazione scoppiata all’improvviso, degenerata in un atto di violenza estrema.

Le prime ipotesi degli investigatori

Le prime indagini indicano che l’alterco è iniziato per cause ancora sconosciute e si è rapidamente trasformato in un mortale scontro fisico. Le forze dell’ordine, intervenute tempestivamente, hanno delimitato l’area per effettuare i rilievi. Sul corpo della vittima sono state riscontrate diverse ferite da taglio, suggerendo un’escalation improvvisa e violenta. Gli investigatori stanno valutando l’ipotesi di una lite per motivi banali, forse iniziata all’esterno di un locale o a seguito di una provocazione tra conoscenti. Non si esclude uno scontro premeditato, nato da vecchi rancori o questioni personali irrisolte.

Al momento, nessuna pista è esclusa. Gli agenti della Squadra Mobile stanno ascoltando i testimoni presenti in zona al momento dell’aggressione, mentre il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, che potrebbe fornire ulteriori elementi per chiarire la dinamica dell’aggressione.

