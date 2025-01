Home | “In Italia una ragazza va dove c** vuole”: furia di Del Debbio contro l’ospite in studio (VIDEO)

Proseguono le indagini da parte della procura in merito alle violenze subite da alcune ragazze di nazionalità belga nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio in Galleria Vittorio Emanuele II. Una studentessa di Liegi ha raccontato di aver subito aggressioni e molestie sessuali durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza Duomo a Milano. L’argomento è stato ripreso nello studio di Dritto e Rovescio e Paolo Del Debbio è andato su tutte le furie dopo un commento di uno degli ospiti in studio. (Continua dopo le foto)

Cos’è successo a Capodanno a Milano

Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni di quella sera e stanno analizzando delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, soprattutto nel punto vicino alla Galleria. Stando al racconto di una delle vittime, una ragazza di 20 anni, tutto sarebbe avvenuto circa 20 minuti dopo la mezzanotte all’ingresso della Galleria che si trova accanto al Duomo. Oltre a lei e i suoi amici, per il momento, non vi sono altre persone che hanno contattato la polizia o i carabinieri raccontando di aver subito abusi o assistito a situazioni simili a quelle raccontate dalla turista belga. Intanto, nello studio di Dritto e Rovescio, il tema è stato affrontato ed è intervenuto con veemenza Paolo Del Debbio dopo le parole dell’ospite che lo hanno mandato su tutte le furie. (Continua dopo le foto)

“Dritto e Rovescio”, il commento dell’ospite in studio sul Capodanno a Milano

L’ospite ha detto la sua a Dritto e Rovescio, spiegando che “una ragazza, a un certo orario, se tu vedi che ci sono tante persone che stanno facendo festa, che sono un po’ così, tu non è che ti metti in mezzo e poi ti aspetti che ‘ops, è successo questo’. Perché secondo me il ragazzo che è stato coinvolto in questa qui magari l’ha sfiorata e lei ha allungato il discorso”. Davanti alla replica della giornalista, che ha chiesto all’ospite se secondo lui una ragazza non sia libera di divertirsi come gli altri e di andare dove vuole, lui ha ribadito il concetto: “Sì, ma deve anche aspettarsi le conseguenze”, le sue parole. Tutto questo ha mandato su tutte le furie del Debbio che è intervenuto subito.

