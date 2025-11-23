L’Italia del tennis maschile approda per il terzo anno consecutivo alla finale di Coppa Davis, questa volta a Bologna, con la possibilità di centrare uno storico three-peat dopo i successi di Malaga. Nonostante le assenze pesantissime di Jannik Sinner (n.2 del mondo) e Lorenzo Musetti (n.9), il gruppo di Filippo Volandri si ritrova a giocarsi il titolo contro la Spagna, anch’essa priva di Alcaraz. Ma quanto varrebbe economicamente una nuova impresa azzurra?

L'Italia è la prima nazione a raggiungere la finale di Coppa Davis per tre anni consecutivi dai tempi dell'Australia nel triennio 1999-2001



Filippo #Volandri: "Darren #Cahill mi ha appena scritto per ricordarmelo. Sono contento che mi abbia scritto" pic.twitter.com/OxVlakNVay — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) November 21, 2025

Il montepremi per la squadra campione

In caso di vittoria sulla Spagna, l’Italia incasserebbe il massimo previsto dal prize money:

2 milioni di dollari (circa 1,73 milioni di euro)

In caso di sconfitta, invece:

1,5 milioni di dollari (circa 1,3 milioni di euro)

Queste cifre vengono assegnate alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), che successivamente decide come ripartirle tra giocatori e staff.

Come sarebbe diviso il premio

I convocati per la finale erano:

Matteo Berrettini

Flavio Cobolli

Lorenzo Sonego

Andrea Vavassori

Simone Bolelli

A 24 ore dalla finale, però, sono scesi in campo solo Berrettini e Cobolli, ma tutti i convocati fanno parte del gruppo ufficiale eleggibile alla ripartizione del premio.

La divisione non è definita da regolamento e varia in base alle decisioni della FITP. Tradizionalmente si tiene conto sia di chi è stato convocato sia dell’apporto complessivo di staff e giocatori.

Possibili bonus aggiuntivi

Oltre alla quota del montepremi, potrebbe essere previsto un premio extra federale, come spesso accade in caso di vittorie storiche o traguardi particolarmente rilevanti. L’eventuale bonus, però, non è comunicato ufficialmente.

Il prize money delle Final 8

Campioni: 2.000.000 $

2.000.000 $ Finalisti: 1.500.000 $

1.500.000 $ Semifinalisti: 750.000 $

750.000 $ Quarti di finale: 500.000 $

(cifre in dollari americani)

