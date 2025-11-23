x

Italia, quanto guadagnerebbero Berrettini, Cobolli, Bolelli, Vavassori e Sonego in caso di vittoria in Coppa Davis?

L’Italia del tennis maschile approda per il terzo anno consecutivo alla finale di Coppa Davis, questa volta a Bologna, con la possibilità di centrare uno storico three-peat dopo i successi di Malaga. Nonostante le assenze pesantissime di Jannik Sinner (n.2 del mondo) e Lorenzo Musetti (n.9), il gruppo di Filippo Volandri si ritrova a giocarsi il titolo contro la Spagna, anch’essa priva di Alcaraz. Ma quanto varrebbe economicamente una nuova impresa azzurra?

Il montepremi per la squadra campione

In caso di vittoria sulla Spagna, l’Italia incasserebbe il massimo previsto dal prize money:

  • 2 milioni di dollari (circa 1,73 milioni di euro)

In caso di sconfitta, invece:

  • 1,5 milioni di dollari (circa 1,3 milioni di euro)

Queste cifre vengono assegnate alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), che successivamente decide come ripartirle tra giocatori e staff.

Come sarebbe diviso il premio

I convocati per la finale erano:

  • Matteo Berrettini
  • Flavio Cobolli
  • Lorenzo Sonego
  • Andrea Vavassori
  • Simone Bolelli

A 24 ore dalla finale, però, sono scesi in campo solo Berrettini e Cobolli, ma tutti i convocati fanno parte del gruppo ufficiale eleggibile alla ripartizione del premio.

La divisione non è definita da regolamento e varia in base alle decisioni della FITP. Tradizionalmente si tiene conto sia di chi è stato convocato sia dell’apporto complessivo di staff e giocatori.

Possibili bonus aggiuntivi

Oltre alla quota del montepremi, potrebbe essere previsto un premio extra federale, come spesso accade in caso di vittorie storiche o traguardi particolarmente rilevanti. L’eventuale bonus, però, non è comunicato ufficialmente.

Il prize money delle Final 8

  • Campioni: 2.000.000 $
  • Finalisti: 1.500.000 $
  • Semifinalisti: 750.000 $
  • Quarti di finale: 500.000 $

(cifre in dollari americani)

