Sinner e Alcaraz, è in arrivo un “terzo incomodo”? L’ex campione ne è convinto

Sinner e Alcaraz, il loro dominio è destinato a essere messo in discussione dall’arrivo di un “terzo incomodo”? Jim Courier, ex campione americano quattro volte vincitore di Slam, ha indicato un possibile nuovo protagonista che dalla prossima stagione potrebbe rompere il duopolio di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Le parole del tennista statunitense puntano su Jack Draper, giovane britannico considerato da Courier l’unica vera alternativa ai due fenomeni. “C’è un giovane campione che sono convinto migliorerà tantissimo e si avvicinerà a Sinner e Alcaraz e il suo nome è Jack Draper“, ha dichiarato Courier, evidenziando le potenzialità del mancino britannico.

Attualmente fermo ai box per una frattura da stress al braccio subita dopo Wimbledon, Draper ha già dimostrato il suo livello vincendo con autorità a Indian Wells e raggiungendo le semifinali degli US Open 2024. Courier sottolinea come le qualità del britannico, servizio mancino potente e dritto esplosivo, possano portarlo a competere con i migliori, a patto che torni al top della forma e la mantenga a lungo.

Il rientro in campo per Draper è previsto già durante la sosta invernale, con sessioni di allenamento mirate a recuperare il ritmo ideale per la nuova stagione. Courier è ottimista: “Se sarà in buona salute come a Indian Wells, secondo me potrà competere con i migliori. Vedremo se Jack riuscirà a rientrare al massimo della forma. Se sarà così io prevedo un grande futuro per lui“.

Courier si è invece mostrato più prudente riguardo al giovane statunitense Ben Shelton. “Se sarà lui l’alternativa a Alcaraz e Sinner? Se lo chiedi a me ti dico di no, ma vedremo. Spero che possa smentirmi. Al momento è decisamente indietro rispetto a quei due”, ha commentato l’ex numero 1 mondiale.

La prossima stagione potrebbe dunque vedere Jack Draper affacciarsi stabilmente ai livelli dei grandi, aprendo un nuovo scenario nel tennis maschile, finora dominato dai due fenomeni che vengono dall’Italia e dalla Spagna.

