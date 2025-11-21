Coppa Davis, Berrettini non tradisce! Italia avanti 1-0 sul Belgio

L’avvio dell’Italia nella sfida di Coppa Davis contro il Belgio a Bologna è netto: Matteo Berrettini porta il primo punto del tie battendo Gauthier Collignon in due set, 6-3 6-4, in un’ora e 29 minuti. Un successo ordinato, con qualche sbavatura nel secondo parziale, che permette alla squadra di Filippo Volandri di partire con il piede giusto dopo i trionfi del 2023 e 2024. Ora tocca a Flavio Cobolli, opposto al numero 1 belga Zizou Bergs.

Il match si apre con un Berrettini immediatamente incisivo: servizio ficcante, dritto solido e un primo break già nel game d’esordio. Nel giro di pochi minuti l’azzurro vola 3-0, concedendo pochissimo e spingendo con continuità dal lato destro. Collignon prova a resistere, trova qualche buona soluzione con il rovescio e salva un set point, ma l’inerzia resta saldamente nelle mani di Matteo, che chiude il primo parziale con una prima vincente.

Nel secondo set la partita si apre un po’ di più. Collignon cresce al servizio, annulla due palle del doppio break e addirittura torna in parità approfittando di un errore dell’azzurro a rete. Berrettini però reagisce da giocatore esperto: cancella una palla break con un dritto in corsa quasi miracoloso, ritrova ritmo e, con un lob di rovescio ben costruito, piazza il break che indirizza definitivamente la sfida. Da lì non trema più: servizio, tocco e un ace finale per chiudere 6-4.

Con l’Italia avanti 1-0, la palla passa a Cobolli, chiamato a confermare il vantaggio nel secondo singolare. Dall’altra parte della rete ci sarà Bergs, riferimento del Belgio e avversario più insidioso della giornata. Volandri guarda alla possibilità di chiudere il match, forte di un gruppo che ha dimostrato di voler difendere a tutti i costi i successi delle ultime edizioni.

