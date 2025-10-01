Italia, inizio col botto agli Europei: Venturelli trionfa nella crono Under 23

L’Italia apre nel migliore dei modi i Campionati Europei di ciclismo in corso nei dipartimenti di Drome-Ardeche, in Francia. A regalare la prima medaglia è Federica Venturelli, che ha conquistato l’oro nella cronometro Under 23. La 20enne di Cremona, già bronzo iridato una settimana fa al Mondiale in Ruanda, ha dominato la gara inaugurale della rassegna continentale.

Europei ciclismo 2025, Federica Venturelli domina la cronometro Under23 e regala il primo oro all’Italia – https://t.co/Kd0IXNtmPK — OA SPORT (@OA_Sport) October 1, 2025

Partita con grandi ambizioni, Venturelli ha confermato il suo straordinario stato di forma. Protagonista di un’annata in crescita, la giovane azzurra correrà l’anno prossimo nel World Tour con la Uae, segno di un talento ormai proiettato verso l’élite del ciclismo internazionale.

Sul percorso di 24 chilometri da Loriol-sur-Drome a Etoile-sur-Rhone, la ciclista azzurra ha imposto un ritmo impressionante. Ha chiuso in 34’17” con una media oraria di 42 km/h, staccando nettamente le rivali: 48 secondi alla finlandese Anniina Ahtosalo e 51 secondi alla belga Laura Vierstraete. Più indietro l’altra italiana in gara, Francesca Pellegrini, che ha chiuso al tredicesimo posto.

Per Venturelli è il secondo podio consecutivo in meno di dieci giorni, dopo la medaglia mondiale. Un segnale forte per il futuro della nazionale italiana, che riparte da un talento giovane ma già capace di imporsi a livello internazionale.

Il programma europeo prosegue nel pomeriggio con la cronometro maschile sulla stessa distanza, dove cresce l’attesa per la sfida tra Filippo Ganna e il campione belga Remco Evenepoel.

Leggi anche: