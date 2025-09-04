Home | Italia-Estonia: statistiche, quote e numeri in vista del match

Italia e Estonia si affronteranno venerdì 5 settembre alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, in un match valido per la 5ª giornata del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. L’evento segna l’esordio di Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale azzurra, in una serata che si preannuncia vibrante davanti a oltre 20.000 tifosi.

Un nuovo inizio per l’Italia di Gattuso contro l’Estonia

Il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 riparte da Bergamo, con la guida tecnica affidata a Rino Gattuso dopo l’esonero di Luciano Spalletti. L’inizio del percorso non è stato semplice per gli azzurri, penalizzati da una pesante sconfitta in trasferta contro la Norvegia e da una vittoria sofferta contro la Moldavia. Entrambe le squadre hanno accumulato finora 3 punti, ma con differenze nel numero di partite disputate: l’Estonia in quattro gare, l’Italia in due. Nel gruppo I, la Norvegia primeggia con 12 punti in 4 incontri, seguita da Israele (6 punti in 3 partite). Italia ed Estonia condividono quindi il terzo posto, mentre la Moldavia resta a zero. Il regolamento UEFA prevede che le prime classificate di ogni girone accedano direttamente alla fase finale, mentre le seconde dovranno giocarsi gli ultimi posti tramite spareggi.

Analisi storica e confronto tra Italia ed Estonia

Lo storico degli scontri tra Italia ed Estonia evidenzia un netto predominio azzurro. I dati principali sono:

7 precedenti ufficiali tra le due Nazionali

7 vittorie dell’ Italia , 0 pareggi, 0 vittorie dell’ Estonia

, 0 pareggi, 0 vittorie dell’ 20 reti segnate dagli azzurri, solo 2 subite

L’ultimo confronto diretto risale all’11 novembre 2020 in amichevole a Firenze, terminato 4-0 per gli azzurri grazie ai gol di Bernardeschi, Orsolini e una doppietta di Grifo. Questi risultati testimoniano la solidità della Nazionale italiana nei confronti dell’avversario baltico e mettono in luce un divario tecnico evidente.

Forma attuale e probabili formazioni delle due squadre

Il nuovo corso azzurro dovrebbe vedere un modulo 4-3-3 con:

Donnarumma in porta

in porta Difesa a quattro: Di Lorenzo , Mancini , Bastoni , Dimarco

, , , Centrocampo: Barella , Tonali , Frattesi

, , Attacco: Orsolini, Kean, Zaccagni

L’Estonia guidata da Jürgen Henn dovrebbe rispondere con un 5-4-1 molto coperto, affidandosi a Hein tra i pali, una linea difensiva folta e la sola punta Sappinen davanti, con l’obiettivo di sfruttare eventuali ripartenze.

Quote principali e analisi dei mercati scommesse

Secondo gli analisti di BetFlag, il favore del pronostico è tutto per l’Italia. Le quote principali per l’esito finale sono:

Esito Quota Vittoria Italia (1) 1,07 Pareggio (X) 11,50 Vittoria Estonia (2) 27,00

Ulteriori mercati mostrano che la vittoria azzurra è quotata 1,35 già al termine del primo tempo, mentre l’eventuale colpo estone paga 14,00. Anche nella ripresa, l’Italia viene data a 1,20, con il pareggio a 4,85 e il successo ospite a 15,00. Questi numeri evidenziano un divario percepito molto ampio tra le due selezioni.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida

L’ Italia ha sempre vinto nei confronti ufficiali con l’ Estonia .

ha sempre vinto nei confronti ufficiali con l’ . Gli azzurri hanno segnato almeno 2 gol in ciascuno degli ultimi 4 confronti diretti.

La difesa italiana ha concesso in totale solo 2 reti agli estoni nella storia delle sfide ufficiali.

Entrambe le Nazionali arrivano a questa partita con lo stesso bottino di punti, ma con cammini differenti (2 gare per l’Italia, 4 per l’Estonia).

Queste statistiche sottolineano la solidità storica degli azzurri e l’importanza di non sottovalutare l’impegno, soprattutto in un girone ancora aperto per la qualificazione.

In sintesi, Italia–Estonia rappresenta per gli azzurri l’occasione di rilancio sotto la guida di Gattuso, in una gara che, secondo le statistiche e le quote dei bookmaker, vede nettamente favorita la formazione di casa. I dati storici e le tendenze recenti suggeriscono un netto vantaggio tecnico e psicologico per la Nazionale italiana, chiamata a confermare le aspettative davanti al proprio pubblico.