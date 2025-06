Italia, ascolta Marcello Lippi: “Vi dico cosa penso della scelta di Gattuso”

Marcello Lippi e Gennaro Gattuso, due facce di una stessa medaglia, due anime che si ritrovano ancora una volta legate dalla Nazionale. A dirlo è proprio l’ex ct campione del mondo, che da Ibiza non perde tempo a raccontare il suo orgoglio per Ringhio: “Mi rivedo in lui, è l’uomo giusto. L’ho chiamato subito per fargli i complimenti e dirgli due cose che restano tra noi”.

Il legame tra Lippi e Gattuso nasce molto prima di questa telefonata. Torna indietro a Berlino, 9 luglio 2006: Italia-Francia, rigori, Zidane espulso, un bigliettino con cinque nomi. Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero… e poi chi? “Mi serviva il quinto, ma Gattuso era già tornato in panchina. Mi disse: “Esco io”. Alla fine toccò a Grosso: il resto è leggenda”.

Finita la lotteria dei rigori, l’abbraccio di Gattuso non fu solo festoso: “Devi restare!”, ringhiava a Lippi, quasi strattonandolo. Segno di un rispetto totale, che resiste ancora oggi. (continua dopo la foto)

Oggi Gattuso si siede sulla panchina più pesante: quella dell’Italia. Una sfida che lo riporta al centro di un gruppo in ricostruzione, con un compito preciso: riportare la Nazionale dove manca da troppo tempo, al Mondiale. E Lippi non ha dubbi: “In lui ho trovato punti in comune: gestione dei giocatori, carattere, e un calcio che non è solo corsa, ma costruzione dal basso. Farà di tutto per centrare l’obiettivo”.

Non è un caso che tra i campioni del 2006 siano tanti quelli diventati allenatori. Da Grosso, fresco di promozione con il Sassuolo, a Inzaghi, Gilardino, De Rossi e tanti altri. Ma per Lippi, Ringhio ha qualcosa di speciale: “Serio, preparato, grintoso. Un leader”.

Gattuso è sempre stato l’insostituibile di Lippi. Nel 2006, prima di volare in Germania, rischiò seriamente di restare a casa: una ginocchiata in allenamento, lesione al vasto intermedio. Chiunque altro avrebbe fatto le valigie. Non lui: “Un altro, due mesi di stop. Con Rino, forse possiamo”, disse allora il medico Castellacci. Rino saltò solo la gara con il Ghana. Poi fu ovunque. (continua dopo la foto)

E ora, da ct, non avrà più Cannavaro, Pirlo o De Rossi al suo fianco in campo, ma un maestro come Lippi pronto a rispondere a una chiamata. “Gli sono vicino”, garantisce Marcello. “E non c’è niente come allenare l’Italia: la mia gioia più grande”.

A Gattuso toccherà dare la sua impronta a un gruppo giovane, plasmare uno spogliatoio affamato e costruire un’identità che ricordi il Mondiale di Berlino: cuore, corsa e coraggio. E forse anche qualche bigliettino scritto di fretta, come quindici anni fa.

