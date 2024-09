Inter verso il derby, dopo la convincente prova contro il Manchester City, i nerazzurri ricevono buone notizie anche dal fronte degli infortunati. Federico Dimarco ha superato l’affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra che lo ha costretto a saltare la partita di Champions, ed è tornato ad allenarsi con il gruppo.

Il numero 32 nerazzurro è ora pronto per scendere in campo da titolare nel derby contro il Milan. La decisione finale verrà presa dopo l’ultima sessione di allenamento prevista per domani ad Appiano Gentile. Nel caso in cui la prudenza prevalga, Carlos Augusto è pronto a subentrare. Inoltre, Marco Arnautovic, che aveva saltato il match all’Etihad a causa di un attacco febbrile, ha ripreso ad allenarsi regolarmente.

Le buone notizie dal campo si uniscono alla forte performance contro il Manchester City, consolidando l’ottimo momento dell’Inter che ora si prepara per il derby contro un Milan in crisi, complici anche la recente sconfitta e le incertezze sotto la guida di Fonseca. L’Inter, reduce da sei vittorie consecutive nel derby, punta a continuare la striscia positiva.