Inter, solo Spalletti aveva fatto meglio di Chivu: attacco implacabile e mentalità ritrovata

Sette vittorie consecutive, una sola parola che risuona: rinascita. L’Inter di Christian Chivu sembra aver cambiato pelle in appena 39 giorni, passando dalle incertezze di inizio stagione a una solidità e brillantezza che la rendono di nuovo una macchina da guerra.

A Bruxelles, contro lo Union Saint-Gilloise, i nerazzurri hanno mostrato una prova di forza totale: equilibrio, fame, intensità. Tutto ciò che era mancato un anno fa, quando l’annata era deragliata dopo la notte di Monaco di Baviera e lo scudetto era scivolato verso Napoli.

Il merito è tutto di una squadra che ha ritrovato spirito e umiltà, smarriti nella sicurezza di chi si sentiva imbattibile. Chivu ha cancellato ogni traccia di quel narcisismo tattico che aveva avvelenato il gruppo, restituendo ai giocatori la voglia di “sporcarsi le mani”.

Anche la fase difensiva è tornata un muro: nelle prime tre gare i nerazzurri avevano incassato 6 gol, nelle ultime sette appena 2. E ora arriva la prova del nove: la trasferta di Napoli, proprio contro chi un anno fa aveva festeggiato sulle macerie interiste.

Il dato più lampante è la ritrovata potenza offensiva. L’attacco dell’Inter fa davvero paura. Se con Inzaghi si tremava all’idea di rinunciare a Lautaro o Thuram, oggi Chivu può contare su quattro punte perfettamente intercambiabili: Bonny, Pio Esposito, Lautaro e Thuram. Tutti protagonisti, tutti dentro il progetto. Il tecnico rumeno ha costruito un sistema fluido, dove ogni attaccante può fare male in modi diversi. (continua dopo la foto)

Il nome del momento, però, è quello di Pio Esposito. A soli 20 anni, è diventato il più giovane italiano a segnare in Champions League dai tempi di Mario Balotelli. Ha sbagliato un paio di gol, sì, ma la sensazione è di trovarsi davanti a un talento destinato a restare. Il suo lavoro senza palla, la capacità di sacrificarsi, la fame con cui attacca l’area: ingredienti da grande.

E poi c’è Lautaro Martinez, il capitano, l’anima della squadra. Ha evitato il peggio con un salvataggio miracoloso nei minuti iniziali, poi ha segnato e procurato il rigore del 3-0. È il simbolo dell’Inter che non si accontenta, quella che vuole vincere e convincere.

Inter, solo Spalletti aveva iniziato meglio di Chivu

I numeri dicono molto. Da quando esiste la Serie A a 20 squadre (2004/05), solo Luciano Spalletti ha avuto un inizio migliore sulla panchina nerazzurra: nella stagione 2017-18 raccolse 26 punti nelle prime 10 gare. Chivu è a quota 24, come Leonardo nel 2011, ma con un aggravante: lui gioca anche le coppe. Alle sue spalle ci sono giganti come Mourinho e Simone Inzaghi, fermi a 2,2 punti di media.

Insomma, non è solo un buon momento. È la conferma che Chivu sta costruendo qualcosa di profondo, duraturo, identitario. Dopo Roma e Bruxelles, ora la terza tappa di un trittico pesantissimo: Napoli, in un Maradona che promette scintille. Ma oggi, più che mai, l’Inter ha il fuoco dentro.

