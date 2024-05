Home | Inter, il tempo stringe per Zhang: Oaktree pronto a prendere il controllo

Inter rifinanziamento debito con Oaktree, il presidente Steven Zhang appare sereno nel suo slenzio ma il tempo per trovare una soluzione al debito del club sta per scadere. Il 21 maggio è la data cruciale: se Zhang non riuscirà a rifinanziare il debito con un nuovo prestito da Pimco, il fondo californiano Oaktree potrebbe prendere il controllo della società nerazzurra. L’attuale debito con Oaktree ammonta a circa 375-380 milioni di euro.

Nonostante le sfide finanziarie, Zhang continua a mostrarsi fiducioso. La strategia principale consiste nell’ottenere un prestito da Pimco che permetterebbe di estinguere il debito con Oaktree, garantendo così la continuità della gestione Suning. Tuttavia, il mancato accordo entro la data limite potrebbe portare a una svolta significativa nella proprietà del club.

Il futuro dell’Inter, dunque, pende da un filo. Con l’avvicinarsi della scadenza, la tensione cresce non solo tra i vertici societari, ma anche tra i tifosi che attendono con ansia di conoscere il destino della loro squadra del cuore. Il tempo dirà se Zhang riuscirà a mantenere il controllo dell’Inter o se Oaktree diventerà il nuovo padrone del club.