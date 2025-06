Inter: pronostico e statistiche sul calciomercato 2025

L’estate 2025 segna una svolta significativa per l’Inter, che si appresta a essere una delle grandi protagoniste della sessione di calciomercato. Dopo una stagione di transizione e una strategia prudente lo scorso anno, la dirigenza nerazzurra ha deciso di dare nuovo impulso alla rosa, puntando a rafforzare il gruppo in vista degli impegni nazionali e internazionali. In questo scenario, acquisti e cessioni diventano centrali per il futuro della squadra.

Nuovi volti e statistiche: le prime mosse dell’Inter nel mercato 2025

La sessione estiva di calciomercato vede l’Inter già molto attiva. Dopo il passaggio di proprietà dal gruppo Zhang al fondo Oaktree, la società ha subito ufficializzato l’ingaggio di due nuovi giocatori:

Lovro Sucic dalla Dinamo Zagabria , centrocampista croato di grande prospettiva.

dalla , centrocampista croato di grande prospettiva. Luis Henrique dal Marsiglia, esterno brasiliano pronto a dare qualità sulla fascia.

Entrambi saranno a disposizione del nuovo tecnico Chivu già per il prossimo Mondiale per Club. Ma le manovre di mercato non si fermano qui:

La difesa resta un reparto da puntellare. Secondo le quote dei bookmaker, il nome più vicino è quello del colombiano Lucumì del Bologna , quotato a 4.00, seguito dall’olandese Beukema (4.50).

del , quotato a 4.00, seguito dall’olandese (4.50). In attacco la necessità di nuovi innesti è evidente dopo gli addii di Arnautovic e Correa. I bookmaker danno come favorito Hojlund del Manchester United a quota 2.00, davanti a Castro e Bonny del Parma.

Parallelamente, si lavora anche sulle cessioni. L’interesse dei club europei e mediorientali per i giocatori nerazzurri è alto, soprattutto dopo l’approdo di Simone Inzaghi all’Al Hilal in Arabia Saudita. Le partenze più probabili, secondo le quote, riguardano:

Giocatore Probabile destinazione Quota cessione Bisseck Premier League 2.00 Dumfries Premier League 2.50

Il mercato dell’Inter promette ancora numerosi colpi di scena, con trattative in entrata e uscita che potrebbero ridisegnare la squadra in vista della nuova stagione.

L’Inter si prepara a una campagna acquisti e cessioni di grande rilievo, con l’obiettivo di restare competitiva ai massimi livelli. Le quote dei bookmaker danno favoriti, tra gli acquisti, Hojlund (2.00) e, tra le possibili cessioni, Bisseck (2.00) e Dumfries (2.50). Il calciomercato può ancora offrire sorprese e ribaltoni fino a fine sessione. Segui le nostre analisi per conoscere tutte le evoluzioni del mercato e le migliori opportunità per scommettere informati!