Inter-Napoli, le probabili formazioni: Conte col dubbio Lobotka, Inzaghi con la Thu-La

Inter-Napoli probabili formazioni del big match della dodicesima giornata di Serie A che si gioca domani alle 20:45 a San Siro. Simone Inzaghi si prepara alla prossima sfida con l’Inter con la formazione quasi al completo, avendo recuperato tutti i giocatori tranne Carlos Augusto.

Le parole di Simone Inzaghi alla vigilia di #InterNapoli 🎙️#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 9, 2024

Unico grande dubbio per il tecnico riguarda il centro della difesa: Acerbi, pur essendo recuperato, non ha giocato recentemente e potrebbe lasciare spazio a De Vrij, che ha ben sostituito il compagno nelle ultime partite. La scelta è ancora aperta, anche se Acerbi sembra leggermente favorito per contrastare un avversario fisico come Lukaku. Sulla fascia destra, Bisseck ha mostrato buone prestazioni e potrebbe insidiare Pavard, mentre Dumfries sembra avere la meglio su Darmian. Nel complesso, l’Inter schiererà la formazione “di gala”, con Bastoni in difesa e un centrocampo formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco sulla sinistra. Thuram e Lautaro Martinez guideranno l’attacco.

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, Antonio Conte si affiderà ai suoi giocatori di fiducia per affrontare l’Inter, con solo un dubbio a centrocampo: Lobotka potrebbe partire titolare, anche se Gilmour resta favorito. In difesa giocheranno Rrahmani e Buongiorno come centrali, affiancati da Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo, la formazione dovrebbe essere completata da Anguissa e McTominay, mentre in attacco, Conte conferma il tridente composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia, nonostante la prestazione poco convincente contro l’Atalanta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

