Inter, Marotta: “Derby epocale, Pio Esposito un predestinato. Adeyemi? Non ora”

Giuseppe Marotta utilizza lo Sport Industry Talk di RCS per delineare i temi che accompagnano l’avvicinamento alla stracittadina. Il presidente dell’Inter parla di rivalità sana con il Milan, definisce “epocale” il derby di domenica e sottolinea il valore simbolico della prima sfida disputata da quando i due club sono co-proprietari di San Siro. Nel suo intervento evidenzia anche la crescita di Pio Esposito, considerato “un predestinato”, e chiude alle voci di mercato su Karim Adeyemi.

Il primo derby da co-proprietari di San Siro

Marotta apre ricordando i rapporti con il Milan, fondati su una competizione sportiva corretta: “Quella tra noi e il Milan è una sana rivalità. Amici sempre e antagonisti nei 90 minuti”. La sfida di domenica assume un significato particolare perché per la prima volta Inter e Milan si presentano come proprietari congiunti dello stadio.

Secondo Marotta, il derby diventa così un appuntamento dal valore epocale, destinato a rappresentare un passo importante per il futuro dell’impianto. Un progetto condiviso che, nelle intenzioni del presidente nerazzurro, potrà trasformarsi in “uno spot per tutto il movimento calcistico”, grazie al rispetto dei valori e delle emozioni che hanno animato San Siro per decenni.

Pio Esposito, il predestinato del settore giovanile

Il presidente dedica ampio spazio a Pio Esposito, simbolo del percorso formativo interno dell’Inter. “Da diversi anni era un predestinato. Siamo orgogliosi che indossi la maglia dell’Inter e venga dal settore giovanile”, afferma Marotta, indicando l’attaccante classe 2005 come esempio virtuoso per le nuove generazioni.

La sua crescita, secondo il presidente, incarna perfettamente l’idea di un vivaio centrale nel progetto nerazzurro: un modello basato su responsabilità, formazione continua e capacità di emergere già nelle prime esperienze tra i professionisti. “Deve essere oggetto di emulazione per i più piccoli”, aggiunge Marotta.

Le voci di mercato su Adeyemi

Sul fronte mercato, Marotta taglia corto sulle indiscrezioni riguardanti Karim Adeyemi. La linea è chiara: “Non parliamo di mercato in questo momento. Siamo orgogliosi di tutti i giocatori che compongono la nostra rosa. Vedremo più avanti con i nostri direttori sportivi”.

Una posizione che conferma la volontà della società di mantenere la concentrazione sulla stagione in corso, evitando di alimentare speculazioni e rimandando ogni discussione alle prossime finestre di mercato.

