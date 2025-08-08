Inter, l’incredibile decisione del Monaco fa infuriare ai tifosi: “Assurdo e inaccettabile”

L’amichevole tra Monaco e Inter in programma stasera allo Stade Louis II è iniziata con un clima tesissimo. Il club monegasco ha preso una decisione che ha immediatamente scatenato le polemiche: ai tifosi nerazzurri è stato vietato di esibire qualsiasi segno distintivo della propria squadra, pena il rifiuto dell’accesso allo stadio, l’espulsione immediata e persino possibili procedimenti legali.

⚽ Oggi MONACO-INTER, 5 ASSENTI: le PROBABILI SCELTE di CHIVU. Retroscena su NICO PAZ, LOOKMAN… ⚫🔵



🎙️ GUARDA IL VIDEO ➡️ https://t.co/CyAKBPPmLi pic.twitter.com/3K8kUc3TGx — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) August 8, 2025

Sul sito ufficiale del Monaco, nella sezione dedicata ai biglietti per la partita, è apparso un messaggio che ha fatto storcere il naso ai sostenitori interisti. La tribuna Pesages, tradizionalmente riservata agli ospiti, è stata infatti chiusa e i tifosi dell’Inter sono stati invitati a prendere posto nel settore definito “spettatori neutrali”. Qui, però, si sottolinea con forza che “non saranno accettati segni distintivi diversi da quelli dell’AS Monaco”.

L’avviso precisa che chi non rispetterà queste regole rischia non solo il rifiuto di ingresso, ma anche la espulsione definitiva dallo stadio. Il club monegasco ha ribadito che la presenza di tifosi interisti fuori dalle aree “neutrali” è vietata, aggiungendo che eventuali violazioni potranno portare a conseguenze legali.

Questa impostazione, seppur comprensibile da un punto di vista di sicurezza e gestione dell’evento, ha provocato un forte malcontento tra i supporter nerazzurri, già decisi a seguire la loro squadra a Montecarlo per la seconda amichevole prestagionale sotto la guida di Chivu.

Le polemiche non si sono fatte attendere, e sui social sono fioccati numerosi messaggi di protesta. Molti tifosi hanno accusato il Monaco di un atteggiamento troppo rigido e poco rispettoso nei confronti della passione di una parte importante della tifoseria dell’Inter.

Il botta e risposta è già partito anche a livello ufficiale: i sostenitori spingono il club nerazzurro a chiedere chiarimenti e, se possibile, a rivedere la decisione del Monaco. D’altronde, in una partita amichevole e di preparazione alla stagione, un clima di tensione come questo rischia di pesare sull’esperienza di tutti gli spettatori e sulla stessa atmosfera in campo.

Questa vicenda fa emergere ancora una volta la difficoltà di gestire incontri internazionali in territori dove le tifoserie sono esigue e dove l’organizzazione tende a prevenire qualsiasi tipo di problematica, anche con regole molto severe. Il Monaco si trova a dover garantire ordine e sicurezza in un contesto in cui la presenza nerazzurra è numerosa ma non ospitata come negli stadi italiani.

Il rischio, però, è che una rigidità eccessiva finisca per allontanare i tifosi, facendo perdere la genuinità di un evento sportivo che dovrebbe invece rappresentare un momento di festa e di spettacolo.

Leggi anche: