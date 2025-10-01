Inter, è un Lautaro Settebellezze: il fantastico record del capitano

Allo Stadio Meazza contro lo Slavia Praga, Lautaro Martínez ha scritto un’altra pagina di storia nerazzurra. Con la doppietta che ha deciso il 3-0, il capitano dell’Inter è diventato il primo giocatore interista a segnare in sette diverse edizioni di Champions League. Un primato che lo colloca accanto a nomi del calibro di Haaland, Griezmann e Mbappé, gli unici ad aver realizzato la stessa impresa dal 2018 a oggi.

Il primo gol, nato da un errore del portiere Stanek, è stato semplice quanto pesante per le statistiche: per Lautaro si tratta del 23° centro in Champions con la maglia nerazzurra, all’interno di un bottino complessivo che tocca quota 157 reti in tutte le competizioni. Il secondo, arrivato dopo una cavalcata di Thuram e l’assist di Bastoni, fotografa alla perfezione la generosità del Toro: corsa, pressing, capacità di farsi trovare pronto.

Il successo con lo Slavia, arrivato dopo lo stop forzato ad Amsterdam per un problema alla schiena, certifica l’impatto del capitano nel progetto di Chivu. Il tecnico rumeno ha costruito una squadra che vive di intensità e di pressing alto, principi che coincidono con lo stile di Lautaro: generosità in campo, rincorse continue e determinazione in ogni fase di gioco. (continua dopo la foto)

Il momento di forma dell’argentino è evidente anche nei numeri stagionali: 21 gol nel 2025, più del doppio dei compagni Thuram e Dumfries. Una conferma di leadership tecnica e realizzativa che si accompagna a quella emotiva, con la fascia al braccio e la capacità di trascinare i compagni.

C’è anche una componente di rivincita in questa nuova campagna europea. L’ultima Champions, la migliore della carriera in termini di rendimento con 9 reti nell’edizione 2024-25, si era chiusa con la delusione della finale di Monaco di Baviera. Un epilogo che resta un rimpianto, aggravato dai problemi fisici che ne avevano condizionato la preparazione.

Oggi Lautaro si presenta invece integro e in piena condizione, come testimonia la doppietta di ieri e il traguardo raggiunto. E contro lo Slavia, avversario già punito con una doppietta nel 2019, il cerchio sembra chiudersi: allora era un giovane in rampa di lancio, adesso è il riferimento assoluto della squadra, un campione che ha trasformato la continuità in marchio di fabbrica.

