Inter, Chivu si indigna con lo youtuber argentino mentre Marotta se la ride: cosa è successo (VIDEO)

Inter, una scena curiosa, a metà tra folklore e provocazione, si è consumata davanti all’hotel di Seattle dove i nerazzurri si preparano alla sfida decisiva contro il River Plate. Un noto streamer argentino, grande tifoso dei Millonarios, ha intercettato alcuni giocatori e dirigenti interisti per proporre loro ironicamente un “biscotto” utile a entrambe le squadre per qualificarsi agli ottavi.

Il siparietto ha avuto luogo davanti all’albergo della squadra: il creator, in diretta per i suoi follower, ha chiesto ad alcuni dirigenti e giocatori dell’Inter se fossero d’accordo sul cosiddetto “Patto di Seattle“, un simbolico pareggio 2-2 che garantirebbe la qualificazione sia ai nerazzurri che al River. Il tono era scherzoso, ma l’effetto è stato immediato.

Marcus Thuram, Davide Frattesi, Beppe Marotta e Javier Zanetti hanno risposto con sorrisi e autografi, lasciandosi trascinare dal momento goliardico. Nessuno di loro, ovviamente, ha confermato alcuna intesa reale, ma la firma su un foglio simbolico ha fatto scoppiare le risate. Sebastiano Esposito, invece, si è limitato a passare senza particolare interesse.

Molto diversa la reazione di Cristian Chivu. Il tecnico dell’Inter, infatti, non ha apprezzato affatto la messa in scena. Apparso visibilmente infastidito, ha evitato ogni coinvolgimento e ha lasciato la scena senza autografi e senza dire una parola. Un gesto eloquente che ha fatto il giro dei social.

ovviamente la “proposta” dello youtuber era solo un gioco per divertire i suoi follower, una piccola provocazione a metà tra satira e superstizione calcistica. Ma a ridosso di una partita così delicata, il nuovo Mister dell’Inter non l’ha presa con leggerezza, forse nel timore che anche questi particolari possano finire per distrarre la sua squadra.

