Inter, Chivu in Champions con Bonny ed Esposito: Thuram ancora a riposo

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a una settimana di scelte delicate, sospesa tra la voglia di blindare la qualificazione in Champions League e la necessità di preservare le energie per la sfida di Napoli contro l’ex tecnico nerazzurro Antonio Conte. Marcus Thuram, fermo da fine settembre dopo l’infortunio rimediato contro lo Slavia Praga, non sarà rischiato nella trasferta europea contro l’Union.

Rientro rinviato per Marcus Thuram 🔜



L’attaccante francese dell’Inter difficilmente sarà a disposizione per la sfida di Champions League con l'Union SG ❌#Inter #Thuram #SpazioInter pic.twitter.com/KyxsLBP13u — SpazioInter.it (@SpazioInter) October 19, 2025

Il francese prosegue il percorso di recupero, con l’obiettivo di tornare al Maradona, salvo sorprese o ripensamenti dell’ultimo momento. Chivu e lo staff medico preferiscono non forzare i tempi, consapevoli che la gestione dei minuti in questa fase può risultare decisiva per il resto della stagione.

Al suo posto, spazio ancora ad Ange Bonny, match winner all’Olimpico e connazionale di Thuram, insieme al giovane Pio Esposito: i due giovani hanno cambiato le sorti dell’attacco interista, che ora non deve fare affidamento solo sulla ThuLa. I “ragazzini terribili” saranno chiamati a guidare il reparto offensivo in Belgio. (continua dopo la foto)

Anche Lautaro Martínez, reduce da un leggero affaticamento e non al meglio all’Olimpico, potrebbe essere risparmiato in vista della trasferta di Napoli. L’idea è quella di un turnover controllato, con priorità data al campionato: i prossimi impegni europei – Union, Kairat e poi la sequenza durissima contro Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund – richiedono un’attenta gestione delle risorse.

Inter, Chivu dosa le forze

Il tecnico rumeno, noto per la sua abilità nel mascherare le scelte di formazione, sta valutando diverse alternative anche in altri reparti. L’Inter può contare su una rosa polivalente e interscambiabile, capace di adattarsi senza perdere intensità.

Chivu intende arrivare a Napoli con i migliori nelle condizioni ideali e affrontare la sfida con Conte non solo con energie fresche, ma con la consapevolezza di poter gestire la doppia competizione senza rinunciare a nulla.

