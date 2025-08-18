Inter, cambia tutto: la nuova strategia e il difensore che arriverà in ogni caso

Il mercato dell’Inter è rimasto fermo dall’acquisto di Bonny, ma la società nerazzurra è pronta a rimettersi in moto. Le nuove operazioni in uscita stanno portando liquidità in cassa, creando i presupposti per nuovi innesti mirati. Marotta e Ausilio vogliono dare a Chivu almeno un rinforzo pesante in difesa prima dell’inizio della stagione.

L’obiettivo è alzare la qualità del reparto arretrato, per recuperare la solidità che ha contraddistinto l’Inter negli ultimi anni. Due concetti guidano il lavoro della dirigenza. Primo: il reparto difensivo, molto avanzato di età, ha bisogno di nuova linfa. Secondo: l’arrivo di un centrale non dovrà per forza coincidere con l’uscita di Benjamin Pavard.

Per questo il profilo favorito è quello di Oumar Solet, centrale dell’Udinese che ha impressionato in Serie A e che Ausilio segue dai tempi del Salisburgo. Al suo debutto contro i nerazzurri al Meazza, lo scorso marzo, il francese ha brillato offrendo una prova solida e segnando anche un gol pesante. (continua dopo la foto)

L’Udinese lo valuta 20-25 milioni, cifra che l’Inter sarebbe disposta a investire solo dopo la risoluzione delle questioni giudiziarie che lo coinvolgono (un’indagine per presunta violenza sessuale). Per questo si ragiona su un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe di dilazionare l’operazione.

La seconda pista porta a Loïc Badé, connazionale di Solet e titolare al Siviglia, che lo valuta almeno 30 milioni. Il difensore, già nel giro della Nazionale francese di Deschamps, ha attirato anche l’interesse del Bayer Leverkusen, ma la trattativa tedesca sembra essersi raffreddata. Marotta potrebbe tentare l’affondo, ma i costi sono più alti, il che può essere un problema anche in vista di altri acquisti a centrocampo e attacco.

Parallelamente l’Inter lavora all’uscita di Pavard, che potrebbe lasciare Milano dopo due stagioni. Il Galatasaray si è mosso per primo, seguito dal Lilla, dove lo aspetterebbe l’amico Giroud, e dai sauditi del Neom, il cui tecnico Galtier lo ha apertamente elogiato. (continua dopo la foto)

“Pavard è un giocatore fantastico, ma ha molte offerte e forse vuole restare in Europa per prepararsi al Mondiale”. In viale della Liberazione contano di ricavare 18-20 milioni, somma che garantirebbe margine di manovra e renderebbe perfetto l’incastro con il nuovo arrivo in difesa. Che in ogni caso ci sarà, anche se Pavard non andrà via.

Il nuovo tecnico Cristian Chivu ha chiesto un centrale capace di giocare d’anticipo e di impostare dal basso, per rendere più fluido il palleggio. Un profilo come Solet, fisico ma anche tecnico, sembra calzare a pennello. L’Inter non vuole aspettare troppo: il mercato è entrato nella fase calda e l’impressione è che il colpo in difesa sia vicino.

Leggi anche: