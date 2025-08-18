Gigio Donnarumma ha una nuova squadra: l’ingaggio “mostruoso”

Gianluigi Donnarumma ha chiuso la scorsa stagione da protagonista assoluto, trascinando il Paris Saint-Germain alla conquista della sua prima Champions League e confermandosi punto fermo irrinunciabile anche con la Nazionale italiana. Eppure, a questa annata eccezionale è seguita una grande delusione.

#Donnarumma continua a essere un separato in casa. Com’era prevedibile, il portiere azzurro è stato escluso dai convocati per la partita a #Nantes. In scadenza a giugno e messo ai margini da #LuisEnrique che gli preferisce il neoarrivato #Chevalier pic.twitter.com/xNn7LYgfsJ — I fatti nostri (@Infofatti) August 18, 2025

Nonostante le prestazioni di altissimo livello dell’estremo difensore azzurro, il tecnico Luis Enrique ha scelto di rinunciare a lui, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori. Una decisione che ha aperto scenari di mercato clamorosi, mettendo in discussione la posizione di uno dei numeri uno più forti al mondo. (continua dopo la foto)

Secondo Rai Sport, Donnarumma è ora a un passo dal Manchester City di Pep Guardiola, che lo avrebbe voluto a tutti i costi per rinforzare ulteriormente la porta dei campioni d’Inghilterra. L’operazione si aggirerebbe sui 35 milioni di euro, ma è l’ingaggio a essere davvero “mostruoso”, almeno quanto certe parate impossibili di Gigio.

Per il portiere azzurro, infatti, il club di Guardiola metterebbe a disposizione ben 16 milioni netti a stagione. A confermarlo è Ciro Venerato, intervenuto a La Domenica Sportiva Estate: “Che Donnarumma sarebbe andato al City mi è sempre stato chiaro, mentre sulle cifre bisogna capire se il club riuscirà a spendere meno dei 35 annunciati. Sullo stipendio, invece, ci siamo”.

Il giornalista ha sottolineato come proprio il nodo ingaggio fosse stato uno dei motivi di rottura con il PSG: “Gigio voleva un contratto migliorato rispetto alla situazione che viveva in Francia”, ha spiegato il giornalista. Ma il PSG segue una nuova linea e aveva proposto al suo estremo difensore una cifra di base inferiore a quella percepita in precedenza. (continua dopo la foto)

“Ma ora c’è il City, e 16 milioni sono una somma molto importante” ha concluso Venerato. Pep Guardiola avrebbe spinto in prima persona per l’arrivo di Donnarumma, considerandolo un portiere perfetto per il rilancio dei Citizens dopo un’annata deludente. Sì, perché il tecnico spagnolo quest’anno vuole prendersi tutto, Premier e Champions League.

Nel frattempo il mercato dei parigini coinvolge anche altri nomi pesanti, uno dei quali sembra destinato al ritorno in Italia. La Juventus, infatti, è vicina al riscatto di Kolo Muani, grazie ai fondi liberati dalla cessione di Douglas Luiz al Nottingham per 34 milioni. L’accordo con il PSG per l’attaccante ci sarebbe già: 10 milioni subito e prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 45. Ma a tenere banco, oggi, è Gigio Donnarumma.

