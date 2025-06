Inter, Acerbi si scaglia contro un tifoso del PSG: la minaccia incredibile (VIDEO)

Il clima non è ancora tornato sereno in casa Inter dopo la pesante sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Psg. E la tensione si è fatta sentire anche a Seattle, dove i nerazzurri di Chivu stanno proseguendo il loro cammino al Mondiale per club.

🔥Un tifoso con la maglia del #PSG chiama #Acerbi al termine dell'allenamento nel campus di UCLA



Il difensore dell'#Inter risponde furioso: "Preso per il culo, no. Io matto, ti sfondo di botte"



📽 @footballersirl pic.twitter.com/6D8KagxhpF — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 20, 2025

A finire sotto i riflettori questa volta è stato Francesco Acerbi, protagonista di un acceso alterco con un tifoso parigino che non ha perso occasione per punzecchiarlo. E la risposta del difensore è stata particolarmente dura, lasciando stupefatti i presenti.

Al termine di un allenamento, come da prassi, la squadra si è fermata per concedere autografi e selfie ai tifosi presenti. Tra loro, anche un sostenitore del Psg, che si è presentato con la maglia del club francese e ha ironizzato sulla prestazione di Acerbi, messo in difficoltà nella marcatura di Barcola, autore di una finale superlativa.

La provocazione non è piaciuta al difensore interista, che – con l’aiuto di un traduttore – ha risposto senza mezzi termini: “Sono una persona seria, non mi piace essere preso per il culo. Vengo qui da te e okay, ma se esco da lì e tu mi fai ‘Acerbi-Barcola’ no, perché sono matto. E ti sfondo di botte”.

Un momento di tensione che conferma quanto la ferita per la brutta serata di Monaco sia ancora lontana dal rimarginarsi. La società, al momento, non ha rilasciato commenti sull’episodio. Ma il nervosismo non aiuta né fuori, né dentro al campo. E Chivu avrà il suo bel da afre per risollevare l’ambiente.

