Influenza, boom di casi in Italia: oltre 16 milioni. Bassetti: "Sarà sempre peggio"

Quella appena passata non è stata una stagione influenzale qualunque. È stata la più intensa mai registrata in Italia, con un totale impressionante di 16.129.000 casi, come certificato dall’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità. Un numero che ha superato anche il picco dell’anno precedente, smentendo completamente le stime iniziali che prevedevano un inverno meno impattante.

Il motivo? Una combinazione virale imprevedibile e una sottovalutazione generale della diffusione. Mentre nel 2023-2024 si parlava già di una stagione pesante, l’epidemia 2024-2025 ha battuto ogni record, lasciando il segno nei reparti ospedalieri e nella salute pubblica.

Boom di casi in Italia e nel resto del mondo

Non è solo l’Italia a fare i conti con una stagione influenzale estrema. Negli Stati Uniti i Centers for Disease Control and Prevention hanno stimato tra i 47 e gli 82 milioni di casi, con oltre un milione di ricoveri e fino a 130mila decessi, tra cui almeno 216 minori già confermati.

Anche l’European Centre for Disease Prevention and Control ha parlato di un inverno “intenso” in tutta l’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo. Insomma, un fenomeno su scala globale che ha travolto previsioni, esperti e sistemi sanitari.

