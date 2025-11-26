Incubo Neymar: nuovo infortunio e Mondiale a rischio, cos’è successo

La carriera di Neymar è stata un mix di talento straordinario e continui stop forzati. Dal Santos al Barcellona fino al Paris Saint-Germain, il brasiliano ha incantato il mondo con dribbling, gol e assist, ma gli infortuni ne hanno costantemente frenato il percorso.

Calvario senza fine per Neymar: infortunio al ginocchio e stagione finita, il Santos si giocherà la salvezza senza di lui 👇https://t.co/ePV4O5thvA — GOAL Italia (@GoalItalia) November 26, 2025

Nonostante i grandi trionfi, le ultime stagioni in particolare sono state segnate da pause forzate e recuperi lunghi. L’ultimo episodio però rischia di mettere in serio pericolo anche la sua partecipazione al Mondiale 2026.

Un vero e proprio calvario per O’Ney: nell’ultima partita con il Santos il giocatore ha subito la lesione del menisco del ginocchio sinistro, costringendolo a fermarsi immediatamente. A causa di questo infortunio Neymar non potrà contribuire alle ultime partite della squadra nella lotta per la salvezza.

Dal 2013/14 ad oggi, Neymar ha patito 45 infortuni diversi, rimanendo fermo per un totale di 1429 giorni e saltando 265 partite. Numeri che raccontano un percorso costellato da stop dolorosi e che hanno limitato la sua continuità e il pieno sfruttamento del talento.

La conseguenza più preoccupante di questo nuovo stop riguarda il Brasile di Ancelotti: senza Neymar, il commissario tecnico dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più decisivi e il sogno mondiale del talento brasiliano potrebbe essere seriamente compromesso. La stagione di Neymar si chiude così nel peggiore dei modi, con il futuro prossimo avvolto dall’incertezza.

