Inter e Atalanta, profumo di Champions: può essere l’occasione del riscatto

L’Inter vola al Wanda Metropolitano per affrontare l’Atletico Madrid nella quinta giornata della League Phase di Champions League, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta nel derby e consolidare la corsa agli ottavi. I nerazzurri di Chivu, reduci da un inizio di stagione altalenante in Serie A con quattro ko, cercano conferme in Europa, dove finora hanno collezionato quattro vittorie su quattro, condividendo la leadership del girone con Bayern e Arsenal.

Chivu prepara un deciso turnover: in difesa rientrano de Vrij, Akanji e Bastoni, a centrocampo spazio a Zielinski per Sucic, mentre sulla fascia destra sarà Luis Henrique a sostituire Carlos Augusto. In attacco, Pio Esposito sembra favorito su Thuram, con Lautaro chiamato a rispondere dopo la prova deludente col Milan.

L’Atletico, ancora a sei punti e bisognoso di rilancio, dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 guidato dal duo Griezmann–Julian Alvarez, mentre Oblak torna tra i pali. Il precedente non sorride all’Inter: tre confronti e due ko, con l’eliminazione nel 2023/24 e la sconfitta nella Supercoppa Europea 2010.

Per l’Atalanta di Raffaele Palladino la sfida è il debutto in Champions League, in casa dell’Eintracht Francoforte. Dopo il pesante ko contro il Napoli e un avvio di stagione complicato, la Dea cerca riscatto. Gli orobici, con sette punti in classifica come l’Inter di Conte, puntano a fare risultato contro una formazione tedesca che ha conquistato solo quattro punti in quattro gare.

Nessun precedente ufficiale tra le due squadre, con l’Atalanta chiamata a confermare il consueto 3-4-2-1: De Ketelaere e Lookman agiranno sulla trequarti, mentre Scamacca partirà titolare al posto di Krstovic. Difesa confermata con Kossounou, Djimsiti e Hien, e ali intoccabili Bellanova e Zappacosta. L’Eintracht risponde con lo stesso modulo: out Uzun, Larsson e Hojlund jr, con Gotze falso nueve e il trio Bahoya–Grahl a supporto, sulle fasce Kristensen e Brown. In difesa l’ex Bologna Theate, in porta Zetterer.

Per Inter e Atalanta, la serata di Champions rappresenta una chance per sistemare la classifica europea, riscattarsi dalle delusioni dell’ultima giornata di campionato e per fare un passo decisivo verso gli obiettivi di Champions.

