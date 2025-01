Incidente terribile: “Sbalzata fuori dall’auto”. Chi è la vittima

Terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 2 di questa mattina, venerdì 10 gennaio 2024. Una giovane, per cause ancora in fase di accertamento, è stata sbalzata all’esterno della sua auto, dopo essere finita prima contro un guardrail. Per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare. (Continua…)

Terribile incidente stradale, vittima sbalzata fuori dall’auto

