Incidente terribile, un camion va fuori strada e sfonda il muro: palazzo distrutto

Terribile incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 25 febbraio 2025, intorno alle 10. Un’auto e un camion si sono scontrati. Il mezzo pesante ha poi sterzato finendo dritto contro un edificio, sfondando il muro. La conducente dell’auto è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Il bilancio sarebbe potuto essere tragico. (Continua dopo le foto)

Incidente a Domegliara, camion si schianta contro un edificio dopo lo scontro con un’auto

Il tragico sinistro è avvenuto questa mattina in via De Gasperi, in un tratto della statale 12, a Domegliara, in provincia di Verona. Un’auto e un camion si sono scontrati. Il mezzo pesante poi ha perso il controllo e ha sterzato, finendo dritto contro un magazzino, ex laboratorio artigianale, sfondandolo. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

Sul posto, sono giunti i vigili del fuoco da Bardolino con un mezzo e 5 operatori. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto la conducente rimasta incastrata. L’autista, una donna di 69 anni, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto per i rilievi, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Sant’Ambrogio di Valpolicella. La strada è stata chiusa con deviazioni alla rotatoria del passaggio di Napoleone in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso.

