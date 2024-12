Scontro violentissimo tra auto, 53enne perde la vita andando a lavoro. la strada regionale Casilina, (Frosinone), è stata teatro di un tragico incidente durante la mattinata di oggi, martedì 10 dicembre. Il bilancio è di un morto e un’altra persona rimasta ferita. I dettagli dell’accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Drammatico incidente a Frosinone

Questa mattina, poco prima delle 7, si è verificato un tragico incidente stradale sulla Casilina a Ceprano, in provincia di Frosinone. La dinamica di quando accaduto risulta ancora da chiarire, ma da quanto è emerso due auto, una Ford Fiesta e una Renault Megane, si sarebbero scontrate violentemente al chilometro 107 della strada. Dopo l’impatto è scattato l’allarme che ha portato sul luogo i soccorritori e i Carabinieri per i necessari accertamenti. Sarà ora loro competenza, tramite le indagini, determinare le cause dell’incidente ed eventuali responsabilità. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’intervento dei soccorsi

Il tratto di strada che collega Arce con Ceprano, riporta Frosinone Today, è rimasto chiuso per diverso tempo a causa dell’incidente avvenuto questa mattina. La chiusura è stata necessaria per consentire ai carabinieri di Pontecorvo di eseguire i rilievi del caso e accertare le cause dello scontro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Frosinone per liberare i feriti dalle lamiere e gestire la situazione. Come si può vedere dalle immagini del luogo dell’incidente, infatti, i due mezzi coinvolti sono stati quasi completamente accartocciati in un cumulo di lamiere: uno scenario spaventoso testimone del tragico bilancio. I diversi mezzi dell’Ares 118 hanno prestato soccorso ai coinvolti.



