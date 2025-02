Incidente mortale in galleria, circolazione interrotta e soccorsi sul posto

Un uomo di 43 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 febbraio, all’interno di una galleria. Il 43enne stava tornando a casa alla guida della sua Peugeot quando si è scontrato frontalmente contro una bisarca ed ha perso la vita. Inutili i soccorsi. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per rimettere in sicurezza la strada e permettere i rilievi del caso. Ancora da accertare, infatti, la dinamica dell’incidente. (Continua…)

Incidente mortale in galleria: la vittima aveva 43 anni

Ieri pomeriggio c'è stato un incidente mortale in una galleria. Per cause ancora tutte da accertare, un uomo alla guida della sua Peugeot si è scontrato frontalmente con una bisarca condotta da un autotrasportatore di origini albanese. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma per il 43enne non c'era più nulla da fare. Non è ancora chiaro se a causare l'incidente sia stato un malore dell'uomo oppure una disattenzione. La circolazione è stata temporaneamente interrotta.